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    El nuevo objetivo en la mira de los libertarios: que Chile corte relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua

    "Un gobierno de derecha, que defiende la libertad y la democracia, debería cuestionarse mantener relaciones con regímenes comunistas que defienden ideologías asesinas", afirmó el diputado y vicepresidente libertario Hans Marowski.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Partido Nacional Liberario. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Johannes Kaiser, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), es de la idea de que es la colectividad que él encabeza es la que pone la música en la derecha. Han elegido una nueva canción: cortar relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua.

    El timonel de los libertarios dijo a este medio: “Hemos planteado la necesidad de revisar nuestras relaciones diplomáticas con Cuba, en razón de lo que ha sido su intervencionismo en nuestro país en nuestros asuntos internos, y el fomento de la violencia política en Chile. Para qué hablar de la represión de décadas del propio pueblo cubano. Nosotros hemos planteado el cese de las relaciones diplomáticas con Cuba”.

    En el caso de Nicaragua, Kaiser sostuvo: “El tirano Ortega ha decidido que ya no va a haber elecciones democráticas. Yo no veo ninguna razón por la cual debiésemos mantener relaciones con ese país”.

    Hace unas semanas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que “no volverá a haber elecciones” en el país y anunció leyes para impedir el regreso de la oposición al poder.

    REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo Leonardo Fernandez Viloria

    En línea con el presidente de los libertario, el diputado Hans Marowski planteó: “Un gobierno de derecha que defiende la libertad y la democracia de todas maneras debería cuestionarse mantener relaciones con regímenes comunistas, marxistas, que defienden ideologías asesinas que tanto daño le han hecho a la humanidad”.

    Marowski, quien además es vicepresidente del PNL, agregó que “las relaciones internacionales las maneja el Presidente a través del ministro de Relaciones Exteriores y son materias de Estado, pero, de todas formas, cualquier gobierno democrático debería cuestionarse el tipo de relaciones que mantiene con regímenes asesinos como el de Cuba y dictaduras como la de Nicaragua”.

    Por su parte, el diputado Pier Karlezi manifestó: “No deberíamos mantener relaciones diplomáticas con países tiranos, que han oprimido a su pueblo durante bastante tiempo. En el caso de Cuba, ha interferido con los asuntos internos de Chile en repetidas oportunidades. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando que el comunismo internacional, apoyado por un par de países, venga a interferir en nuestras políticas públicas y de nuestras decisiones?“.

    Y añadió: “Cuba ha sido un cáncer para la región, y la tiranía ya no puede seguir siendo soportada. Chile no saca ningún beneficio teniendo relaciones con este tipo de países”.

    23-04-2026 PIER KARLEZI FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Las relaciones con Cuba han sido nuevamente tema de debate luego de que la directiva del Partido Comunista, constituida por Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, visitara la isla para participar del coloquio “Fidel, legado y futuro”.

    “La identidad internacionalista, solidaria, de hermandad y de lucha por la soberanía de los pueblos, lleva la impronta de la revolución cubana y es un símbolo de arrojo y dignidad. Por sobre otras múltiples consideraciones, ese proceso constituye un referente para la moral de la lucha de los pueblos, por su emancipación, la paz, la integración y la resistencia contra el asedio imperialista. En la agresión a Cuba está representado su propósito de tomar el control abierto de toda América Latina y el Caribe”, dijo Carmona dentro de su presentación en el coloquio, según publicó El Siglo.

    Los libertarios hacen una diferenciación entre Cuba y Nicaragua con El Salvador, país en que, el año pasado, se aprobó una reforma constitucional que permitiría a su presidente en ejercicio, Nayib Bukele, la reelección indefinida.

    Al respecto, la diputada Paulina Muñoz sostuvo: “El Salvador no se compara en nada con las dictaduras de Cuba y Nicaragua, que, además, no aportan nada a las relaciones internacionales con nuestro país. No podemos avalar ese tipo de regímenes. El Salvador, en caso contrario, es un Estado democrático y el gobierno del presidente Bukele ha tenido resultados fanásticos que su pueblo valora”.

    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMNicaraguaRelaciones ExterioresCubaPartido Nacional LibertarioPNLJohannes Kaiser

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