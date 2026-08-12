Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial

Este miércoles Deportivo de La Coruña recibe al Real Madrid, en el marco de un duelo amistoso del fútbol español.

Los equipos se miden por el Trofeo Teresa Herrera, emblemático torneo que se desarrolla antes de una nueva edición de LaLiga, la que contará con el regreso del equipo local para esta temporada.

Cuándo juega Deportivo vs. Real Madrid

El partido de Deportivo de La Coruña contra el Real Madrid es este miércoles 12 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Riazor de España para este compromiso.

Dónde ver a Deportivo vs. Real Madrid

El partido de Deportivo de La Coruña contra el Real Madrid se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce amistoso de pretemporada va por la plataforma DGO.