Oposición toma control de comisión investigadora sobre gestión de Steinert y citación a exministra será prioridad

La amenaza opositora dio resultado. Finalmente este miércoles en la tarde se constituyó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para indagar eventuales irregularidades en la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Ante dilaciones de parte del oficialismo, que se había resistido a nombrar a sus diputados integrantes en esta instancia, algunos legisladores opositores como Jaime Araya (indep. PPD), anunciaron que presentarían una acusación constitucional contra la exsecretaria de Estado si la comisión no se conformaba esta semana.

Según el plazo que establece la Carta Fundamental, Steinert, quien dejó el cargo el 19 de mayo, aún puede ser sometida a un juicio constitucional hasta tres meses después, es decir hasta el martes 18 de agosto.

Con esa presión encima, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), propuso una integración el lunes pasado que se aprobó, sorpresivamente, por unanimidad de la sala.

La propuesta, sin embargo, favoreció a la oposición, que quedó con el control de la comisión con siete representantes: los frenteamplistas Tatiana Urrutia y Gonzalo Winter; la PDG Tamara Ramírez (PDG); el PC Bernardo Salinas; el PS Raúl Leiva (PS); el DC Patricio Pinilla, además del mismo Jaime Araya.

Por el oficialismo, en tanto, serán miembros los republicanos Cristián Araya, Macarena Santelices y Fernando Ugarte; el UDI Jaime Coloma, el libertario Álvaro Jofré y el RN Mauro González.

Tras las negociaciones preliminares, la comisión eligió a Leiva (PS) como presidente por siete votos, versus seis respaldos del republicano Cristián Araya.

En la primera sesión, el primer objetivo, sincerado por Jaime Araya, fue acordar la citación a Steinert a más tardar el martes.

La petición fue acogida por Leiva, ya en calidad de presidente, y secundada por Salinas y Winter.

El problema de la oposición es que si la convocatoria era pospuesta, la exministra ya no tendría una presión para comparecer.

Finalmente, también los diputados de derecha optaron por no hacer una controversia y se allanaron a dar el acuerdo para invitar a Steinert el próximo lunes a las 19.30 hrs (horario que también se acordó para sesionar en el tiempo que trabajará esta instancia).

Citación

Según recados que han llegado a la oposición de supuestos intermediarios de la exministra, ella estaría dispuesta a asistir para no enardecer ánimos en la Cámara.

“Es fundamental asegurar la comparecencia de la exministra Steinert a la comisión. Ella es la principal implicada en esta situación y tenemos muchas preguntas que se deben resolver por parte de la ex ministra. Por lo tanto, me imagino, ella tendrá la mejor disposición para poder esclarecer y hablar con profundidad de todos los temas que tenga que ver con lo que originó su salida”, dijo el diputado Jaime Araya (indep. PPD).

“Es importante que ella comparezca, porque precluye el plazo para presentar una acusación constitucional el día martes 18. Entonces, creemos que es importante, si así lo acordó por unanimidad la comisión, entregarle esa oportunidad a la ex ministra Steinert para que pueda exponer”, añadió Leiva (PS).

En el oficialismo también hay consciencia de que la extitular de Seguridad aún está en una zona de riesgo de ser acusada, proceso que si llega a prosperar en la Cámara y luego el Senado, se puede traducir en una inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.

Ese fue uno de los factores que suspendieran el eventual nombramiento de Steinert en una nueva tarea pública.

Aunque en el Ejecutivo seguían evaluando destinar a la exministra a una agregaduría en una embajada, el proceso quedó “congelado” tras la creación de una instancia en la Cámara que revisará su gestión. En Palacio esperan que ese escenario se despeje antes de retomar la decisión.

Origen del caso

Esta comisión especial investigadora (CEI) tendrá un plazo de 60 días para evacuar su informe respectivo.

La ofensiva de la oposición se inició tras el informe de Contraloría que declaró improcedente una solicitud de información que realizó la exministra Steinert a la PDI durante su paso por el gabinete.

Esa solicitud habría derivado en la polémica remoción de la prefecta (r) Consuelo Peña, quien también será invitada a exponer. La exfuncionaria, sin embargo, se ha mantenido en silencio desde su salida de la institución.