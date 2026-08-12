La declaración de Vivanco ante la Fiscalía: “Lagos, Vargas ni Silber me comentaron algo de la causa. Migueles tampoco”

Fue el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto que la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco entregó por primera vez su declaración en el marco de la denominada trama bielorrusa, donde enfrenta cargos por cohecho y lavado de activos. Esto, por supuestamente haber recibido dineros de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos Herrera, a través de su expareja Gonzalo Migueles, para favorecer los intereses de la empresa CBM frente a Codelco.

Su testimonio, al que accedió La Tercera, quedó plasmado en un documento de 35 páginas que ya fue remitido a los intervinientes en la causa. Ahí, se evidencia que en medio de la diligencia, la exjueza partió haciendo un repaso sobre su ingreso a la Corte Suprema y sobre la relación que mantenía con los coimputados.

Manifestó, en ese sentido, que conoció a Vargas y a Lagos por su amigo Antonio Ulloa, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y quien había sido su alumno. Para ella, eso sí, ninguno de esos dos abogados que hoy se mantienen en prisión preventiva eran sus amigos.

“ Yo nunca los consideré a ellos amigos míos , yo sabía que tenían muchas causas en la corte pero nunca me comentaron qué causas eran”, dijo, junto con reconocer que en oportunidades sí visitaban su casa, aunque siempre Vargas más que Lagos. En esos encuentros, como enfatizó, nunca abordaban asuntos ligados a la corte.

Entre las primeras cuestiones que la jueza aclaró, fue que nunca supo con certeza a cuánto ascendían los ingresos de su otrora pareja y ahora imputado en la misma causa que lleva la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

En lo que respecta a la tramitación del litigio entre CBM y Codelco, que es el origen de esta indagación penal, Vivanco partió sosteniendo que lo primero que supo de esa causa fue por información de prensa y descartó haber tenido injerencia antes de que llegara a la Tercera Sala, que integraba. “Nunca tuve el rol de la causa antes de que se llevara a la sala”, dijo.

Luego acotó: “Lagos, Vargas ni Silber me comentaron algo respecto de la causa. Migueles tampoco”.

Sobre ese mismo tema, el Ministerio Público le pregunto lo siguiente: “Durante la tramitación de la causa desde marzo de 2023 a junio de 2024, ¿habló vía Whatsapp o telefónicamente con Eduardo Lagos, Mario Vargas, Gabriel Silber o Aldo Cornejo?"

A lo que Vivanco Respondió: “Con Aldo Cornejo no hablé nunca. Con Silber a propósito de las cartas, en persona. En junio de 2024 hablé con Vargas y Lagos, cuando explotó el caso Palma. En ningún caso por la causa CBM”.

Vivanco además descartó haber tenido conocimiento de que la causa se vió antes de que se emitiera formalmente el documento que ordenaba la vista y que cuando el abogado de Codelco le reclamó por ello, le pidió que hiciera ver el punto al presidente de la instancia por conducto regular.

“Después de la llamada de Alejandro Parodi hablé con Sergio Muñoz y le comenté lo de Parodi, le comenté que estaba pasando algo con la causa pero que no sabía qué. Sergio me dice que puede haber un problema con secretaría que lo viera yo, entonces me comuniqué con Gloria Fernández para saber qué problema había habido con la causa. El lunes Gloria me dice que había una resolución de dése cuenta de la ONI, le dije que buscara al secretario. En ese momento estaba como secretario Marcelo Döering, él viene a mi oficina, le preguntó qué pasó y él me dijo ‘ah, esto a veces pasa, que falta poner la parte de arriba’. Entonces viene y me trae un papel con el proyecto de resolución, lo leí, pero no me gustó, entonces él me dice que le envíe un correo, entonces lo corregí y se lo envié por correo”, sostuvo.

La Fiscalía no quiso soltar el hilo de las posibles comunicaciones que tuvo Vivanco con los abogados que representaban al consorcio bielorruso. Por eso le volvió a pregunta a Vivanco si alguna vez “conversó en alguna oportunidad con Gonzalo Migueles acerca de la causa CBM”, ante lo que Vivanco fue enfática en decir que no: “Gonzalo solo fue testigo de lo que pasó con Parodi”.

Luego el Ministerio Público insistió. “En su declaración Gonzalo Migueles señaló que usted le habría dado un consejo ante una pregunta formulada por él: ¿Qué pasaba cuando una empresa chica era cesada en un contrato por una empresa grande? Y usted le respondió autotutela, ¿es efectivo?"

La exsuprema testificó lo siguiente: “Posiblemente sí, pero no habló de CBM. Gonzalo siempre me hacía preguntas como generales”.

La Fiscalía la interrogó sobre si luego ella supo que su respuesta sobre la autotutela, luego fue traspasada a Lagos, pero Vivanco dijo que no. A continuación se refirió a la posibilidad de que los otros abogados imputados en la trama bielorussa se pudieran enterar de lo que pasaba en la Tercera Sala: “La Tercera Sala era una sala llena de filtraciones, así que vías para que ellos (los abogados) pudieran averiguar esa información, habían muchas”.

Respecto de si sabía que Vargas y Lagos eran abogado de la parte de los bielorrusos, Vivanco dijo desconocer aquello: “No sabía porque las causas se veían en cuenta. Al único que conocía era Parodi, que era abogado de Codelco, porque me había llamado. Y hubiera sido bueno que pidiera mi inhabilidad, pero no la pidió. Durante toda la tramitación de la causa nunca se planteó la amistad con Lagos y Vargas. Si se hubiera planteado se tendría que haber planteado como una causal de recusación. Nunca hubo una solicitud de inhabilidad mía. Tampoco lo hizo Parodi pese a llamarme a mi teléfono personal un día sábado”.

Consultada sobre gestiones que habría desplegado para apurar el fallo, la exjueza decartó haber hablado con alguna persona en particular, aunque sí mencionó que es probable que lo haya intentando acelerar “por los problemas que había habido”.

Respecto de su presencia en las oficinas de Lagos y Vargas, también fue tajante en que no pisó ese lugar. La exsuprema indicó que iba a una peluquería que estaba en las cercanías. “Nunca fui a la oficina de Lagos y Vargas. Tampoco utilicé los estacionamientos de los abogados, nunca fui a ese edificio. Sé que Gonzalo Migueles iba a la oficina de Lagos y Vargas. Sé que iba con cierta frecuencia”, acotó.

Los pagos

Tras despejar las primeras interrogantes, Vivanco comenzó a contestar las consultas más específicas de los investigadores sobre dineros que habría recibido su entonces pareja.

Entre ellos, se le consultó si sabía que con parte de los dineros que Migueles cobrara se pagaba el arriendo de la casa que compartían. A lo que respondió: “No, pero coincide con la fecha en que se pagaba el arriendo. Gonzalo me pudo haber dicho que iba a pagar el arriendo, pero no sabía de donde venía esa plata”.

Sobre ese tema la exjueza reiteró que siempre manejó los dineros de manera separada con su expareja: “Siempre tuvimos cuentas separadas, no bienes comunes, yo aporté la gran mayoría de las cosas que estaban adentro de esa casa, y cuando alguien pagaba lo que no le correspondía se compensaba con otros gastos, pues nuestras economías eran separadas”.

Sobre ese mismo tema también agregó lo siguiente: “No sabía cuánto generaba mensualmente Gonzalo. Ni él sabía. Todos los ingresos que tenía Gonzalo eran por asesorías. Además de los gastos de la casa tenía gastos respecto de sus dos hijos, una hija que estudia Enfermería y otro que está estudiando Derecho. Gonzalo hacía gastos importantes con sus hijos, los que yo desconocía. Por ejemplo, a la hija le compró un auto y eso yo lo supe después de que Gonzalo fue detenido”.

“¿Mario Vargas visitaba su domicilio?“, preguntó la Fiscalía. Vivanco respondió: ”Sí, de vez en cuando iba a mi casa. Normalmente iba solo. Pero se juntaba más con Gonzalo en restaurantes o en la casa de él (Mario)“. Sobre Lagos, dijo que iba menos que Vargas a su domicilio. ”La relación que tenía Gonzalo era más estrecha con Mario Vargas que con Eduardo Lagos. Ellos, Eduardo y Mario, empezaron a ir a mi casa como a mediados del año 2022. Gabriel Silber tiene que haber ido a una comida, él sí que no era habitué. Eduardo y Mario, iban a mi casa y conversaban con Gonzalo, algunas veces participaba de esas conversaciones, pero no siempre”, se lee en su testimonio.

Sobre los viajes, la exsuprema también quiso referirse a ese tema. “Respecto de los viajes que realicé con Gonzalo, sé que se han cuestionado mucho, en concreto un viaje de diciembre de 2023 y de enero de 2024. En lo que a mí respecta esos viajes se financiaron con dineros que eran propios, yo pagué la mitad de esos viajes, y además en el viaje de diciembre a Buenos Aires pagué la parte de mi hija. Yo ganaba un sueldo suficiente para pagar ambos viajes. En lo que respecta a los dineros de Gonzalo, desconozco el origen de los mismos, pero entiendo que los pagaba con lo que el ganaba de sueldo. Quiero agregar que usualmente viajaba, viajaba siempre, incluso hice un doctorado en España. Viajaba al menos dos veces al año y los gastos siempre los cubrí yo. Eso independiente de los viajes institucionales que hacía al extranjero, esos viajes los pagaba con viáticos o usaba la tarjeta y después pagaba las tarjetas con los viáticos. Yo pagaba las tarjetas de crédito con los viáticos que recibía del Poder Judicial porque yo guardaba la plata y a veces los usaba para pagar las tarjetas y otras veces los guardaba para un viaje posterior, cuando era conveniente el cambio”, se lee en la declaración.

La Fiscalía la preguntó por uno a Turquía, y si allá se reunió con representantes del consorcio bielorruso. “No, no conozco a Jaime Duch ni a los Sekul, ni a ninguno de los dueños de Belaz Movitec. Quiero agregar que en el año 2024 se me acercó un periodista de apellido Montalva, del The Clinic y me dice que había una foto mía en el aeropuerto de Ankara con Josip Sekul. Lo que es totalmente falso porque yo estuve en Ankara con resguardo policial y yo no estuve con nadie que no haya sido de la delegación de IASAJ. Ni en ese viaje, ni en ningún otro. Incluso pedí que mostraran la foto, peor claramente no la tenían”.

La Fiscalía preguntó lo mismo, pero por un viaje a Paris. Vivanco respondió: “En junio de 2024 yo estuve en Paris con una delegación también, con la gente que era de asuntos internacionales de la Corte Suprema. Yo no me separé nunca de la delegación y no me reuní con nadie”.

Luego se refirió al viaje a Buenos Aires donde también estuvo Vargas: “De este viaje recuerdo que Gonzalo me dijo que estaba muy bueno el cambio de divisa, que habían muy buenas ofertas en Buenos Aires, que varios de los conocidos iban a ir un fin de semana, entonces me dijo si quería, y yo le dije que sí, que podíamos invitar a Hernán Swart. Hernán es amigo nuestro, y fue con nosotros. No supe quién compró los pasajes, porque yo lo vi a través de Gonzalo. Si me dice que los compró Mario Vargas, entiendo que es así. Yo aboné mi parte a Gonzalo, no recuerdo si fue transferencia o en efectivo. Si bien iban conocidos, cada uno iba por su parte y allá coincidimos en algunas ocasiones”.

La exjueza agregó que en ese viaje además de Vargas estaban “el notario Eduardo Rodriguez Burr y su señora, estaba Eduardo Lagos con su señora, iba a ir Antonio Ulloa, pero tuvo un problema y había una persona que era fiscal judicial de Coquimbo, quien fue con su pareja”.

“En ese viaje no conversamos sobre causas judiciales. Nunca se conversaba temas de causas. Además, yo no estuve todo el tiempo con ellos ya que me reuní con otras personas, como el profesor Fernando Toller y una amiga personal que se llama Rossella Bruna. No tengo otros viajes los que haya coincidido con Mario Vargas o Eduardo Lagos. Con Gabriel Silber jamás coincidí en un viaje”, agregó Vivanco en sus respuestas.