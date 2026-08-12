A qué hora y dónde ver a Platense vs. Coquimbo Unido en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles avanzan los cruces por los octavos de final de la Copa Libertadores y Platense recibe la visita de Coquimbo Unido.

Los Piratas buscan comenzar la etapa con un resultado favorable en este duelo de ida, previo a la revancha programada para la próxima semana.

Cuándo juega Platense vs. Coquimbo Unido

El partido de Platense contra Coquimbo Unido es este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Ciudad de Vicente López de Buenos Aires, Argentina.

Dónde ver a Platense vs. Coquimbo Unido

El partido de Platense contra Coquimbo Unido se transmite en el canal ESPN5 .

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