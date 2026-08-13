Senado de Colombia autoriza solicitud de Petro para salir del país durante un año por compromisos “sociales, políticos y académicos”

Con 73 votos a favor y 11 en contra, el Senado de Colombia aprobó este miércoles la propuesta que autoriza la salida del expresidente Gustavo Petro del país durante un año, después de que este lo solicitara alegando querer atender compromisos “de carácter personal, social, político y académico”.

“Un ser humano es libre y debe ir a donde lo inviten y quiera aceptar la invitación. No estoy preso ni he cometido ningún delito, el que haya gente que no me quiera no es motivo para impedir que decida viajar o no”, aseguró Petro en un mensaje en redes tras conocer los resultados de la votación.

Con todo, Petro aseguró que el permiso extendido por el Senado no es para ausentarse del país por un año completo, ya que “mi poder reside en el pueblo colombiano y su amor, por qué habría de dejarlo”, y explicó que la medida permite “que durante el próximo año pueda salir del país autorizado por el Senado, eso es muy diferente”.

Fue este lunes cuando el expresidente aludió al “artículo 196 de la Constitución” de su país en aras de pedir este permiso.

La solicitud se hizo para una “vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de (sus) funciones como presidente de la República”.