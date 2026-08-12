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    Culto

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    El quinteto integrado regresa con su quinto álbum de estudio, Así se hace. El lunes 17 de agosto se estrenará el videoclip del primer single, “Llévame a mi casa”, coincidiendo con el inicio de la venta de entradas para el show del próximo 17 de octubre en el Teatro Coliseo.

    Por 
    Equipo de Culto

    Fother Muckers está de regreso con nueva música. Tras más de una década y media de interrupción, el grupo lanza Así Se Hace, su esperado nuevo álbum de estudio.

    Este trabajo se convierte en el quinto larga duración de su discografía y según la misma agrupación, es una síntesis de todo lo visto y aprendido en su largo y sinuoso camino, como si se tratase de un manual de supervivencia.

    Fother Muckersagrega así una nueva página a una trayectoria que cuenta con títulos fundamentales de la música chilena como No Soy Uno (2007), Justo y Necesario (2008), Si No Tienes Nada Que Decir Entonces Calla (2009) y El Paisaje Salvaje (2010).

    El primer adelanto de esta nueva etapa llegará el lunes 17 de agosto con el estreno del videoclip de Llévame a mi Casa, corte promocional que liderará el camino hacia el estreno del álbum. Esa misma jornada se iniciará la venta de entradas para su gran concierto de presentación.

    El sencillo cuenta con un videoclip dirigido por Roberto Cisternas, habitual colaborador de la banda, que estará disponible desde el lunes 17 de agosto.Ese mismo día se pondrán a la venta, a través dePunto Ticket, las entradas para su concierto de presentación del 17 de octubre en el Teatro Coliseo.

    Más sobre:Fother MuckersAsí se haceTeatro ColiseoConciertosMúsicaMúsica Culto

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