Accionistas de Potasios rechazan fusión de las dos series de acciones

27.03.2026 Juntas de accionistas de las sociedades Cascadas de Julio Ponce. Francisca Ponce Pinochet y Rafael Guilisasti. Norte Grande y Oro Blanco. Foto Pablo Vásquez

La junta extraordinaria de accionistas de Potasios rechazó por 98,9% la fusión de las acciones serie A y B, ante el alto monto que implicaba el derecho a retiro que ejercieron los accionistas de la ocmpañía.

A fines de julio, la junta de accionista de la firma había aprobado la eliminación de las dos series de acciones, algo que había sido propuesto por AFP Cuprum.

Actualmente, la serie A tiene derecho a elegir la totalidad de los miembros del directorio de la compañía, mientras que las acciones de la serie B reciben un dividendo adicional del 10% sobre lo que perciba la serie A.

La inciativa propuesta tenía una restricción: el derecho a retiro ejercido por los accionistas no podía superar los US$100 mil. Sin embargo, entre el 18 de junio de 2026 y el 18 de julio de 2026, ejercieron el derecho a retiro accionistas disidentes que representan en conjunto 48.137.324 acciones de la sociedad (46.225.725 acciones serie A y 1.911.599 acciones serie B), equivalentes a un 2,15% del total de las acciones emitidas por la empresa.

De esta forma, el monto que la sociedad debería pagar sería cerca de $19.159 millones o US$20.514.918.

Con este telón de fondo, la amplia mayoria de los accionistas rechazó continuar con el proceso, incluyendo el voto en contra de Cuprum.

El alto porcentaje de accionistas que ejerció el derecho a retiro se produjo por una situación difícil de preveer: tras la aprobación de la fusión de las series, las acciones serie A alcanzaron presencia bursátil, por lo que la cifra a pagar se elevó.

El valor a pagar por el derecho a retiro de una acción sin presencia bursátil equivale a su valor libro, es decir $157 en el caso de Potasios. Sin embargo, el precio para un papel con presencia bursátil equivale al promedio ponderado de las transacciones bursátiles correspondiente al periodo de 60 días hábiles comprendidos entre el trigésimo y el nonagésimo día hábil bursátil anterior a la fecha de la junta que motiva el retiro.

Según informó Potasios en su momento, en el caso de la serie A el valor llegó a $407,98, mientras que la serie B siguió en $157. Esto implica que el precio por ejercer el derecho a retiro superaba los $350 que registra actualmente el papel, generando apetito entre los inversionistas.

A pesar del rechazo, la sociedad buscaría proponer nuevamente la fusión de las dos series de acciones en una próxima oportunidad.

Cabe recordar que las llamadas sociedades Cascada vivieron una fuerte reestructuración durante los últimos meses, donde se redujo el número de compañías aguas arriba de SQM desde seis a dos, quedando solamente Pampa Investments y Potasios Investments.