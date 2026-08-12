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    El mapa de acreedores de la matriz de Sartor: desde los exsuegros de Pedro Pablo Larraín hasta el controlador de Nueva Masvida

    En el marco de la quiebra de la matriz del grupo, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., y la formalización de su controlador, Pedro Pablo Larraín, en tribunales se han presentado 22 solicitudes de verificación de créditos por más de $37 mil millones.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    30/07/2026 - FORMALIZACION CASO SARTOR. EN LA FOTO, A LA DERECHA, PEDRO PABLO LARRAIN. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El grupo Sartor acumula decenas de querellantes que acusan deudas impagas, que corresponden a aportantes a los varios fondos que administraba su AGF, hoy en liquidación. Pero otro conjunto de acreedores han debido acreditar pasivos impagos en la matriz del grupo, que controlaba Pedro PAblo Larraín Mery, con un 60% de la propiedad.

    El pasado sábado, venció el plazo para que los acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la matriz del grupo, controladora de la AGF, presentaran al 13º Juzgado Civil de Santiago sus verificaciones de créditos.

    Al tribunal ingresaron en total 22 solicitudes de verificación de créditos que suman en total poco más de $37 mil millones. De ese total, los cinco grandes acreedores son el fondo de inversión Sartor Táctico en Liquidación ($8.002 millones), Marinvest, sociedad ligada a Eduardo Sánchez, CEO de Nexus Chile ($5.483 millones), BCI Corredor de Bolsa ($5.444 millones), Inversiones ADM, del abogado Gonzalo Diéguez ($3.369 millones) y Nexus Chile, matriz de Isapre Nueva Masvida, ($2.846 millones).

    Pero más allá de la cuantía de los montos involucrados, algunos de los cuales podrían ser desestimados si no son correctamente fundados ante el liquidador y el tribunal, algunos acreedores probablemente cobrarán mayor relevancia dada su relación con el controlador de Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín.

    El empresario -al igual que otros 10 imputados- se enfrenta hace mas de una semana a una extensa audiencia de formalización en la que la Fiscalía imputa una serie de delitos económicos. Entre ellos: estafa, lavado de activos, administración desleal e infracción a la Ley del Mercado de Valores.

    Separación

    Entre los acreedores que verificaron créditos de la matriz de Sartor figuran los exsuegros de Pedro Pablo Larraín, Ximena Swett Lazcano y Carlos Carvallo Escola, padres de Ximena Carvallo Swett (44), quién formara parte de Sartor Group.

    La psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral ingresó a Sartor en octubre de 2015 y fue coordinadora de recursos humanos. En marzo de 2019 asumió como subgerenta de administración y recursos humanos, puesto que ocupó hasta junio de 2023, cuando pasó a ejercer el cargo de gerente de personas en la misma compañía.

    Pero a finales de 2024 comenzaron los problemas, cuando la CMF suspendió, en noviembre, la captación de nuevos aportes, y luego, en diciembre, los retiros de los aportantes.

    Según consta en la plataforma del Registro Civil, Pedro Pablo Larraín y Ximena Carvallo estuvieron casados entre el 13 de febrero de 2004 y el 10 de diciembre de 2025, fecha en la que el 4º Juzgado de Familia de Santiago declaró el divorcio y puso término al matrimonio.

    “Soy una profesional con más de 18 años en el área de personas. Mi labor principal ha sido ser el vínculo entre la empresa y nuestros trabajadores. Me he preocupado de la gestión de actividades como el diseño de puestos, la contratación, las relaciones con los empleados, la gestión del rendimiento, la formación, el desarrollo y la gestión del talento. Las personas siempre han sido nuestro activo más importante y es por eso que me he asegurado de que tengan un lugar de trabajo feliz y productivo”, destacó Carvallo en su LinkedIn.

    Su madre, Ximena Swett Lazcano, presentó la verificación de un crédito valista a título personal por $171.454.670. Además, sus padres, Carlos Carvallo y Ximena Swett, verificaron de manera conjunta una segunda acreencia, esta vez por $260.883.524, actuando en representación de la sociedad Asesorías e Inversiones Llico SpA. En ambos casos, las cifras reclamadas contemplan tanto el capital que se mantenía bajo custodia como las ganancias devengadas impagas hasta el 2 de julio de 2026, fecha en que se dictó la resolución de liquidación.

    De acuerdo a las verificaciones de créditos, el origen de estas millonarias deudas se remonta a una serie de operaciones financieras desarrolladas entre las partes bajo la denominación de “Contratos de Asociación para Inversiones”, conocidos en la nomenclatura interna y en los registros de la firma deudora como “CAI”.

    Según el escrito de verificación de crédito de Carvallo y Swett “la exigencia de estos dineros en el proceso concursal radica en que Sartor S.A. incumplió totalmente este compromiso, sin devolver a los acreedores cantidad alguna ni por concepto del capital inicial invertido ni por las rentabilidades prometidas”.

    Más deudas

    Durante junio, el contador auditor Gabriel Yáñez, presentó un informe sobre los pasivos de Asesorías e Inversiones Sartor en el proceso de reorganización concursal. El reporte sumaba deudas totales por $ 28.195 millones al 30 de abril de este año.

    En su reporte, detalló que tres son los acreedores bancarios y financieros que suman pasivos por $9.521 millones: BCI Corredores de Bolsa por operaciones simultáneas ($5.694 millones), Sartor Fund SpC por un pagaré ($1.883 millones), Vector Capital por operaciones simultáneas ($1.183 millones) y una línea de crédito con Banco de Crédito e Inversiones ($760 millones).

    En este último caso existe una hipoteca sobre el 15 Lotes de la subdivisión del Resto de la Hijuela Tres, ubicadas en el sector de El Molino, sector rural de la comuna de San Francisco de Mostazal. Avalúo comercial: $1.247 millones.

    Asimismo existen cuentas por pagar con empresas relacionadas que suman: $1.558 millones a través de Contratos de Asociación para Inversiones (CAI). Entre figuran: Inversiones Mar del Sur Ltda. de Oscar Alejandro Ebel Sepúlveda y María Paula Cid Berrocal ($710 millones), Redwood Capital SpA de Michael Clark ($75 millones), Alfredo Harz, ex gerente de inversiones de Sartor AGF ($26 millones), Rodrigo Bustamante exgerente general de Sartor Wealth Management ($109 millones) y Carlos Larraín, ex socio de Sartor ($22,5 millones).

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