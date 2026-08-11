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    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    El CEO de Meta argumenta en un manifiesto que la superinteligencia artificial debe ser distribuida para empoderar a las personas y evitar el monopolio de las instituciones, rechazando las visiones catastróficas sobre esta tecnología.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial Manuel Orbegozo

    Mark Zuckerberg ha publicado un manifiesto de 6.500 palabras que define su visión sobre cómo la humanidad debe convivir con la inteligencia artificial en los próximos años.

    A través de un ensayo titulado “El futuro es para todos”, publicado en el sitio oficial de Meta, el ejecutivo plantea una filosofía donde el poder de la superinteligencia se entrega a cada individuo en lugar de quedar restringido a un puñado de organizaciones.

    “Tenemos la fortuna de vivir en un momento histórico extraordinario -escribe Zuckerberg-. En los próximos años, las personas podrán utilizar una superinteligencia que trasciende la capacidad humana para crear y descubrir cosas nuevas e increíbles, fundar nuevas empresas, expresar nuevas ideas, aprender nuevos conceptos y mejorar nuestra salud y calidad de vida. A medida que nos acercamos a este momento, es importante desarrollar una filosofía sobre cómo podemos utilizar mejor la superinteligencia para garantizar que mejore nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras comunidades, nuestra libertad y nuestra seguridad”.

    La premisa central del texto establece que el equilibrio de poder es la verdadera base de la seguridad. Zuckerberg rechaza de plano el discurso fatalista que inunda el debate actual sobre el desarrollo tecnológico.

    Según sus palabras, la idea de que la IA es tan peligrosa que requiere una concentración extrema de poder resulta inherentemente problemática. Para el líder de Meta, la historia demuestra que confiar en un poder absoluto y centralizado rara vez conduce a resultados positivos o seguros para la humanidad.

    A diferencia del enfoque centrado en la automatización y la pérdida de empleos que suele acaparar los titulares del sector, Zuckerberg argumenta que el mayor aporte de la superinteligencia será la invención.

    Qué dice el manifiesto de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la IA

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    El texto visualiza un escenario donde estas herramientas ayudarán a descubrir nuevos medicamentos o a diseñar modelos de negocios innovadores.

    A modo de ejemplo personal, menciona cómo su hija de ocho años ya es capaz de programar ideas y producir videos en una sola tarde gracias a estas nuevas capacidades.

    Uno de los argumentos más disruptivos del ensayo es su crítica al concepto de “alineación” de la IA. El consenso convencional sugiere que los desarrolladores deben tomarse el tiempo necesario para alinear la tecnología y producir una única superinteligencia benevolente.

    Zuckerberg califica esta visión como fundamentalmente defectuosa porque la humanidad no es un monocultivo. Al existir valores diversos e intereses opuestos, cualquier sistema único tendría que priorizar a unos sobre otros.

    La solución que propone es la distribución masiva. El texto plantea un experimento mental: si solo una persona tuviera un abogado superinteligente o un sistema de ciberseguridad avanzado, el mundo sería injusto y vulnerable. En cambio, si todos tienen acceso a esas mismas herramientas, la sociedad entera se vuelve más justa y los sistemas técnicos se vuelven más seguros por el peso de los propios contrapesos.

    La filosofía tras la IA de Meta

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Para materializar esta filosofía, Meta detalla una serie de iniciativas enfocadas en el empoderamiento personal. Prometen crear agentes personales que trabajarán las 24 horas para mejorar desde la salud hasta las finanzas de los usuarios. También proyectan tutores personalizados con nivel de doctorado en cualquier materia y herramientas que permitirán a las personas crear negocios sin necesidad de levantar capital inicial o armar grandes equipos.

    El ensayo asegura que habrá versiones gratuitas accesibles para miles de millones de personas. Para quienes necesiten mayor poder de procesamiento, se implementará un mecanismo de subasta dinámica que garantizará el precio más bajo posible. Todo esto bajo la convicción de que las ideas transformadoras rara vez provienen de las instituciones establecidas.

    Tal como ocurrió con la creación de los computadores personales o el mismo Internet, Zuckerberg apuesta a que entregar herramientas poderosas a las personas comunes es el único camino hacia una nueva era de prosperidad económica y libertad.

    El texto coincide con el lanzamiento de Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que Meta permite correr en el propio computador de los usuarios.

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