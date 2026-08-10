A 14.500 pies de altura sobre la cordillera de los Andes, el aire es delgado y el frío cala hondo. En ese escenario y a velocidades que bordean los 300 kilómetros por hora, el margen de error simplemente desaparece.

Sebastián “Ardilla” Álvarez, acostumbrado a llevar su cuerpo al extremo, se lanzó en wingsuit sobre Valle Nevado con un nuevo copiloto atado a su muñeca. El Galaxy Watch Ultra2 de Samsung se encargó de documentar cada latido y cada metro de descenso.

Acá te contamos cómo fue esa experiencia y qué registró el dispositivo ya disponible en el mercado chileno.

El salto de Ardilla Álvarez con el Galaxy Watch Ultra2

Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

El salto duró exactamente un minuto y treinta y cinco segundos . En esa fracción de tiempo, el reloj inteligente registró un pico de 119 pulsaciones por minuto en el corazón del deportista.

La medición continua en escenarios de alto riesgo es un factor crítico para el análisis deportivo. Por eso, el valor de los dispositivos portátiles de última generación radica en su precisión biométrica bajo estrés físico extremo y condiciones climáticas adversas.

En este vuelo cordillerano, el hardware se puso a prueba en tiempo real. De hecho, el trabajo del dispositivo comenzó mucho antes de abrir los brazos sobre Valle Nevado.

La noche previa al salto, en la misma semana que Ardilla le entregó su camiseta de Colo Colo a Vozinha, el registro de sueño en el smartwatch de Álvarez marcó una saturación de oxígeno del 78% . Esa métrica es vital para entender la aclimatación y el descanso del atleta antes de enfrentar la gravedad.

Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

La tecnología de Samsung Health, potenciada por la inteligencia artificial de Galaxy AI, entrega una puntuación de energía en una escala del 1 al 100 evaluando siete factores de descanso y rendimiento, incluyendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) y el historial de actividad.

Una vez en el aire, el GPS de doble frecuencia (L1+L5) y el barómetro de alta precisión trazaron la ubicación y altitud exacta del vuelo. A su vez, el acelerómetro capturó las fuerzas a las que se sometió el cuerpo del piloto a casi 300 km/h .

“La tecnología ayuda muchísimo hoy en día con todos los sistemas para medición”, explicó Álvarez tras la hazaña. “ Ahora con el Galaxy Watch Ultra2 puedo medir mi sueño, nivel de hidratación o cuánto he comido . Poder medir y saber tu rendimiento final, sobre todo en este deporte que es tan complicado y riesgoso, es muy útil”.

A las 17:03 horas, el podómetro volvió a marcar pasos sobre tierra firme. El aterrizaje seguro dio paso a otra fase fundamental del rendimiento deportivo. El reloj continuó recopilando datos de carga cardiovascular y gasto de energía para ofrecer un panorama completo de la recuperación física del atleta.

Álvarez reconoció que el clima estuvo inestable y por momentos la posibilidad de cancelar el vuelo estuvo sobre la mesa. “Afortunadamente, la naturaleza nos dio una ventana perfecta y pudimos llevar adelante este vuelo para todos los turistas y amantes de la nieve”, contó el deportista.

Para hacer frente a un entorno hostil y brillante, el reloj cuenta con una estructura de titanio y una pantalla capaz de alcanzar los 5.000 nits . Este nivel de luminosidad permite una lectura clara de los datos incluso bajo el reflejo intenso del sol sobre la nieve de Valle Nevado. Además, su batería de 800 mAh ofrece un 35% más de capacidad en comparación a la generación anterior.

Disponibilidad y precios en Chile

Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

Las nuevas series de relojes inteligentes de Samsung ya se encuentran disponibles en el mercado nacional a través de la tienda oficial de la firma coreana.

El Galaxy Watch Ultra2, que se usó en la prueba de Ardilla Álvarez, se ofrece en un formato de 47 mm en los tonos Titanium Silver y Titanium Gray. Su valor de lanzamiento es de $749.990.

Por otro lado, el Galaxy Watch9 se encuentra disponible en versiones de 40 mm (colores Cream y Graphite) y 44 mm (Silver y Graphite). Su precio base es de $399.990.