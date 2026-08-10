Alcaldes reviven debate por reformular el Fondo Común Municipal: Las Condes lidera aportes y Puente Alto es la que más recibe

La idea de fortalecer el Fondo Común Municipal (FCM) volvió a la discusión luego de la tensión entre los alcaldes de izquierda y derecha por el proyecto de exención a las contribuciones de adultos mayores. El gobierno zanjó -con el apoyo de los jefes comunales de derecha- que los US$ 70 millones en que impactará la medida al fondo serán compensados por el fisco, a pesar de que la izquierda pedía que la totalidad de esas platas se distribuyera más equitativamente en el FCM , justamente una glosa de platas que las comunas con más recursos pasan a las más vulnerables. Los US$ 130 millones que se dejarán de percibir al FCM por la exención también serán compensados por el Estado y no por las comunas.

Pese al portazo que se le hizo a la oposición, los alcaldes de derecha sí se plegaron a la idea de generar una discusión de más largo plazo y más profunda para mejorar el FCM, y de alguna manera inyectarle más recursos a las comunas más vulnerables. Así lo dijo, pro ejemplo, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, en entrevista con La Tercera. “Cosa distinta es querer sentarse a conversar seriamente respecto a cómo fortalecemos el Fondo Común Municipal”, dijo el sábado pasado.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

Pero, ¿cómo opera en la práctica el FCM? Dicha glosa implica que un 60% de lo recaudado por las comunas en contribuciones - y un 65% por algunas con más recursos, como Las Condes - va a parar al FCM. A ese fondo también llegan recursos por otras vías como permisos de circulación, bienes fiscales, multas, TAG, patentes comerciales y transferencias de vehículos. Durante el 2025 el impuesto territorial (contribuciones) representó el 60,5% del fondo, seguido por los permisos de circulación (24,8%) y las patentes comerciales (10,6%).

Según la Tesorería General de la República, el Fondo Común Municipal aumentó un 3,3% del 2024 al 2025, cuando pasó de $2.559.193 millones el 2024 a $2.644.885 millones el 2025 . Para el 2026 la TGR estima que el monto total serán unos $2.794.382 millones.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Foto: Pablo Vásquez R / La Tercera. Pablo Vásquez R.

Las comunas que más plata recibieron del FCM ordenadas de mayor a menor son Puente Alto ($86.068 millones un 3,2% del total), Maipú ($70.751 millones un 2,6% del total), Valparaíso ($40.154 millones, un 1,5% del total) y La Florida ($39.646 millones, un 1,5%) Puente Alto y Maipú son, respectivamente, la primera y segunda comuna con mayor población del país .

La discusión ha girado en torno a las comunas que más recursos tienen, que a su vez son las que más ponen. En ese sentido, Las Condes es la que lideró en recaudación por impuesto territorial durante el 2025 con un total de $256.492 millones, de los cuales el 65% van directo al FCM: un total de $166.719.

Con todo, el aporte de Las Condes al FCM además se compone de los otros ítems y no solo de las contribuciones, y la alcaldesa San Martín ha cifrado en total un aporte por $350 mil millones, lo que termina siendo equivalente a cerca de un 13% del total de platas que tiene el fondo. En todo caso, con la exención de contribuciones. si bien los recursos serán repuestos por el fisco, la comuna liderada por San Martín dejará de aportar unos $24 mil millones al FCM, según dio a conocer este medio.

Los alcaldes de oposición. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Los datos de la TGR muestran que durante el 2024 las comunas que más aportaron al FCM fueron Las Condes (13,9%), Providencia (5,2%), Santiago (4,9%), Vitacura (4,8%), Lo Barnechea (3,8%), Viña del Mar (2%) y Colina (2%).

El mismo informe detalló las comunas con un mayor nivel de dependencia del FCM, comparado con otros ingresos de esos municipios. El 2024 lideraron Isla de Pascua (100% de dependencia), la Antártica (100%), Camiña (99,4%), Primavera (99%) y Cabo de Hornos (98,8%), entre otros.

Los alcaldes ahora esperan que se abran mesas de trabajo con el gobierno para crear nuevos mecanismos de financiamiento. Así, también habrá una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo liderada por Sebastián Figueroa en la que se verá un nuevo fondo a partir de lo que se cobre de invariabilidad tributaria.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), dice que “siempre hemos defendido el principio solidario del FCM y estamos disponibles para sentarnos a conversar sobre cómo fortalecerlo. Pero esta discusión debe hacerse con seriedad y mirando el sistema completo. Hoy un grupo reducido de comunas realiza un aporte muy significativo para financiar a municipios de todo Chile, y eso también exige revisar cómo se distribuyen los recursos, qué incentivos existen para mejorar la gestión y cómo el Estado aporta a este esfuerzo”.