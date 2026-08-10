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    Desalojo de la megatoma de San Antonio finalizará esta semana con la entrega formal de la totalidad del terreno al propietario

    Según informaron desde la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, esta segunda etapa iniciada a finales de junio se ha desarrollado "de manera ordenada y sin mayores altercados ni resistencia al personal policial". Lo anterior, señalan, explicado en que una parte importante de las familias optaron por el retiro voluntario antes del inicio de obras del desalojo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    San Antonio, 11 de agosto de 2026 Vista general de la Toma de San Antonio, luego de finalizados los trabajos de desalojo y despeje de los terrenos. Juan Gonzalez San Martin/Aton Chile JUAN GONZALEZ SAN MARTIN/ATON CH

    El proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio llegaría a su fin durante esta semana, detalló este lunes la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio tras una nueva visita al terreno ubicado en el cerro Centinela.

    Y es que esta segunda etapa del desalojo, que ha contado con la colaboración tanto del Ejecutivo como de funcionarios policiales, se ha desarrollado desde fines de junio con relativa tranquilidad.

    “El resultado positivo responde al despliegue preventivo de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron patrullajes y controles de identidad antes de iniciar las faenas”, señalaron desde la Delegación Provincial de San Antonio.

    Vista general de la toma de San Antonio, luego de finalizados los trabajos de desalojo y despeje de los terrenos. JUAN GONZALEZ SAN MARTIN/ATON CH

    Mientras tanto, durante los procedimientos de identificación, carabineros notificó a dos ciudadanos extranjeros que contaban con orden de expulsión vigente, además de informar la recuperación de dos vehículos con encargo por robo.

    Tras el reinicio de las labores de desalojo la semana pasada, luego de una pausa de alrededor de tres semanas debido a la situación climática que enfrentó la región, se registraron también algunos focos aislados de quema de escombros. Sin embargo, estos se extinguieron de forma natural sin provocar mayores alteraciones.

    Según la información entregada por la delegación, durante todo el proceso de desalojo durante esta segunta etapa, se censó a un total de 1.174 personas y 1.224 sitios, correspondientes a los polígonos 1A-2A, 1A-2B, 1A-2C, 1A-2D, 1A-2E, 1A-2F y 1A-2G.

    “Cabe destacar que, de la población inicial estimada en 4.000 familias, un alto porcentaje optó por el retiro voluntario antes del inicio de las obras de desalojo”, añadieron al respecto.

    Durante los próximos días concluye la entrega formal de la totalidad del terreno a su propietario. De acuerdo con las obligaciones establecidas, el privado deberá proceder al cercado del perímetro y a la ejecución de labores de limpieza para mitigar los impactos ambientales y de salubridad en la zona”, concluyeron desde la delegación presidencial sobre el desalojo, iniciado en enero pasado y que contabilizaba entre ambas etapas un total de 80 hectáreas de terreno y miles de personas involucradas.

    Más sobre:San AntonioCerro CentinelaMegatoma de San AntonioToma

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