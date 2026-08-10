El robo con intimadación de 2021 por el que cayó el prófugo en la Macrozona Sur

Veinte minutos faltaban para las 12.00 horas de este lunes, cuando funcionarios del grupo especial Prófugos de la Justicia de la Policía de Investigaciones (PDI) dio con el paradero de Rosamel Antonio Fierro Huenuman (36), sujeto que se encontraba prófugo desde 2021.

El hallazgo de la policía civil se dio en plena vía pública, específicamente en las calles Villagran con Portales, en la comuna de Carahue en la Región de La Araucanía. El hombre de 36 años era buscado desde hace cinco años por su participación en un violento robo indagado por la Fiscalía Regional de La Araucanía, en una causa encabezada por el fiscal César Schibar.

Fierro, según fuentes de La Tercera, figuraba imputado en una causa por robo con intimidación y fue detenido en la vía pública mientras caminaba junto a su pareja. El prófugo de la justicia no opuso resistencia y fue aprehendido después de que se verificó su identidad, para posteriormente ser trasladado hasta la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Temuco.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue el primero en destacar la detención de Fierro, destacando que “esta es una más de las capturas que está concretando la PDI gracias a un trabajo persistente y silencioso. Felicitaciones a sus detectives: aunque pasen los años, ninguna búsqueda puede darse por abandonada”.

“Que lo sepan quienes creen que el tiempo les garantiza impunidad: nuestras policías irán por todos. Capturar a cada prófugo es también recuperar la autoridad del Estado”, concluyó la autoridad de gobierno.

La causa de Fierro Huenuman

Todo se remonta al año 2021. Esa vez U.R.R (34) y J.F.S (22), patrullaban al interior del fundo Aguas Blancas 2, en el sector de Nehuentúe en Carahuea, cuando fueron abordados por un grupo de siete sujetos, quienes a rostro cubierto, ordenaron bajar de la camioneta Maxus T-60 en la que a esa hora se movilizaban.

Las víctimas eran dos trabajadores de una empresa que prestaba servicios de seguridad a Forestal Mininco y se encontraban realizando labores de patrullaje cuando fueron abordados por los delincuentes que portaban escopetas, entre ellos Fierro.

Junto con amenazarlos con armas de fuego, el grupo delictual registró las vestimentas y robó los teléfonos de las víctimas, así como también chalecos antibalas y otros elementos de la empresa de seguridad. Todo avaluado en más de $1.000.000. Además, también uno de los trabajadores fue agredido con golpes de pies y puños.

Posterior a robarles todas sus pertenencias, y también bajo amenazas, los delincuentes ordenaron a las víctimas a irse del lugar a bordo de la misma camioneta. Durante su huida, los sujetos lanzaron piedras y rompieron los vidrios del vehículo, así como también realizaron disparos al aire.

Dos años después de lo sucedido, la Fiscalía de La Araucanía logró condenar a dos sujetos a una pena de cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de robo con intimidación.

En aquel entonces, el fiscal Schibar destacó que “cada imputado recibió una pena de cinco años y un día de presidio efectivo, vale decir no podrán tener algún beneficio alternativo. En esta caso fue importante tener en consideración la opinión de las víctimas, quienes manifestaron su acuerdo, su conformidad, por lo tanto, nosotros estamos satisfechos desde esa perspectiva”.

Sin embargo, en ese grupo de detenidos no se pudo llevar a juicio a Fierro, quien desde el 2021 se mantenía prófugo de la justicia.