Cámara aprueba los tres vetos de Kast a la megarreforma y son despachados al Senado

La Cámara de Diputados aprobó los tres vetos supresivos presentados por el Presidente José Antonio Kast a la megarreforma, por lo que las observaciones del Ejecutivo fueron despachadas para ser puestas en consideración del Senado.

Los vetos apuntan a eliminar tres materias que habían sido incorporadas durante la tramitación de la iniciativa: el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para las pymes.

La primera votación correspondió al veto supresivo sobre la prohibición del anatocismo, que fue aprobado por 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones.

Luego, la Cámara respaldó la observación presidencial al derecho al olvido financiero por deudas, con 75 votos a favor, 58 en contra y 13 abstenciones.

Finalmente, el veto referente a los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para las pymes fue aprobado por 74 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones.

Con ello, el gobierno logró superar en la Cámara el primer trámite de sus tres observaciones al proyecto que había sido despachado a ley el pasado 4 de agosto.

Las justificaciones del gobierno a los vetos

Las observaciones del Presidente Kast -bajo el concepto que utiliza la Constitución- apuntaron a corregir o borrar normas que fueron incorporadas en la tramitación por la oposición y que no fueron del gusto de La Moneda.

El gobierno justificó los vetos bajo la advertencia de que las normas en cuestión podrían generar efectos negativos sobre el sistema financiero, el acceso al crédito y el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Los vetos del Presidente José Antonio Kast llegaron con informe positivo a la Sala de la Cámara y con la recomendación de ser aprobados de parte de la Comisión de Hacienda de la corporación

Dicha instancia visó las observaciones previamente con diez votos a favor y tres votos en contra, incluyendo un apoyo DC y otro del PDG, lo que hacía prever una jornada auspiciosa para el Ejecutivo.

Quiroz defiende los vetos

Al inicio del debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a expresar las objeciones del Ejecutivo a las tres normas en cuestión. Ahí, el jefe de las finanzas del país comenzó señalando que estas tres iniciativas “parecen buenas, pero tienen muy malas consecuencias”.

Sobre el anatocismo, detalló que su eliminación “tiene como consecuencia afectar directamente a millones de ahorrantes. Piensen en los millones de ahorrantes que tienen depósitos reajustables a 30 días, depósitos renovables a 30 días, básicamente no se le podría acumular el interés después de los primeros 30 días”.

Al respecto, citó informes del Banco Central y de la Comisión de Mercado Financiero (CMF), al indicar que tal medida “no sólo no reduciría los costos de crédito, sino que los aumenta tanto a los depositantes como los que piden crédito”.

En cuanto al derecho al olvido financiero, Quiroz indicó que ya existe una norma que consagra este derecho, pero que la iniciativa impulsada por la oposición “es la eliminaciónde los registros internos”, los que permiten determinar el perfil de los deudores.

“Permite distinguir los riesgos de un tipo de acreedor de otro” y que “cuando se eliminan los registros completos del sistema, se imposibilita la adecuada gestión del cobro y se debilita los incentivos de cumplimiento oportunos de todas estas obligaciones”.

Asimismo, indicó que en materia tributaria “impediría investigaciones a más de 5 años por distintos movimientos de dinero”.

Finalmente, respecto del pago a 30 días para las pymes, Quiroz sostuvo que “pactar plazos a pagos superiores está consagrado en la ley actual y lo que busca este artículo es eliminar las excepciones”, lo que, a su juicio, “no se condice con la realidad”.

Al respecto, puso como ejemplo a los trabajadores agrícolas, al señalar que en ese rubro “la persona se endeuda al minuto de la siembra con insumos, fertilizantes, etcétera, para pagarlo después en la cosecha y eso son mucho más de 30 días”.

Agregó que una norma de este tipo, sin excepciones, “probablemente obligaría a usar créditos bancarios mucho más caros e incentivaría el recurso de formas de documentación alternativa a la factura, con el consiguiente riesgo de informalidad comercial y tributaria”

Debate

Al dar cuenta de su voto a favor, el diputado Agustín Romero (republicano), que además es presidente de la Comisión de Hacienda que recomendó el informe, señaló que “este proyecto de ley busca reconstrucción de zonas destruidas, incentivar el empleo, obviamente la inversión y el crecimiento económico, y no podemos convertirlo en un vehículo para incorporar normas ajenas a sus ideas matrices y que además puedan terminar perjudicando a los chilenos”.

Desde la otra vereda, la diputada Carolina Tello (FA), se mostró en contra de la aprobación de las observaciones presidenciales. “No podemos aprobar estos vetos, por cierto, porque no solo benefician a los superricos, sino que lo poco que se había podido equilibrar respecto a todas las personas que vivimos en este país, de las regiones que necesitan reconstrucción, de las pequeñas empresas y de las familias, nuevamente no fueron escuchados”.

El diputado Héctor Ulloa (PPD), también cuestionó los vetos y apuntó que “hay límites éticos que no pueden subordinarse solo a la lógica del mercado”.

Por su parte, la diputada Iraci Hassler (PC) afirmó que desde el PC no apoyarán una medida que esté “quitando recursos permanentes a los beneficios sociales para financiar la megarreforma tributaria”.

Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Neira indicó su voto favorable a los vetos del Ejecutivo, al afirman que estos “corrigen normas que generan problemas institucionales, económicos y también prácticos”.

Desde su misma tienda, Stephan Schubert resaltó los problemas que, a su juicio, genera el derecho al olvido: “Si se omite información a quienes tiene como decisión otorgar créditos, lo único que se va a lograr va a ser encarecer los créditos”, sostuvo, tras lo cual indicó que esta medida “prejudica a todos quienes no son deudores”.

En la misma línea, la diputada UDI Alejandra Valdebenito también cuestionó la medida, al señalar que “debemos entender que no toda regulación que busca proteger termina protegiendo, a veces resulta totalmente lo contrario”.

Desde la oposición, adquirió un tono más duro el PPD Carlos Cuadrado, quien apuntó todos sus dardos contra erl ministro de Hacienda, al señalar que busca ayudar a los que más tienen. Al afirmar su voto en contra, indicó que representa un “no a la ortodoxia y a toda la mezquindad que representa el ministro Quiroz”.

Tras cartón el diputado José Antonio Kast (REP), replicó que “frente a los cantos de sirena, siempre vamos a elegir la responsabilidad”.

El diputado Guillermo Ramírez (UDI), por su parte, fustigó a los parlamentarios de oposición por su escaso aporte al desarrollo de la megarreforma. “Hoy estamos votando los únicos aportes que hizo la izquierda al proyecto, que son tres normas que suenan bien y hacen mal”.

Sobre el punto, el diputado José Carlos Meza (REP), sostuvo que “vamos a ver cómo finaliza esta película con este último capítulo por parte de la izquierda, aprobando normas que saben que se escuchan bien, pero tambiérn saben -porque lo dijeron los expertos- que funcionan muy mal y le van a hacer daño a los más vulnerables del país”.

“No les interesa que le vaya bien al país, lo único que les importa es que le vaya mal al Presidente Kast, aunque con eso se lleven al despeñadero a todos los chilenos, señaló.