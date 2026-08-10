SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cámara aprueba los tres vetos de Kast a la megarreforma y son despachados al Senado

    Ministro Quiroz justificó las observaciones presidenciales al señalar que las medidas objetadas -derecho al olvido financiero por deudas; el anatocismo y pago a 30 días paras las pymes- podrían generar efectos negativos sobre el sistema financiero, el acceso al crédito y el funcionamiento de las pymes.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Alonso Aranda
    Cámara de Diputados. Fotos: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Cámara de Diputados aprobó los tres vetos supresivos presentados por el Presidente José Antonio Kast a la megarreforma, por lo que las observaciones del Ejecutivo fueron despachadas para ser puestas en consideración del Senado.

    Los vetos apuntan a eliminar tres materias que habían sido incorporadas durante la tramitación de la iniciativa: el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para las pymes.

    La primera votación correspondió al veto supresivo sobre la prohibición del anatocismo, que fue aprobado por 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones.

    Luego, la Cámara respaldó la observación presidencial al derecho al olvido financiero por deudas, con 75 votos a favor, 58 en contra y 13 abstenciones.

    Finalmente, el veto referente a los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para las pymes fue aprobado por 74 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones.

    Con ello, el gobierno logró superar en la Cámara el primer trámite de sus tres observaciones al proyecto que había sido despachado a ley el pasado 4 de agosto.

    Las justificaciones del gobierno a los vetos

    Las observaciones del Presidente Kast -bajo el concepto que utiliza la Constitución- apuntaron a corregir o borrar normas que fueron incorporadas en la tramitación por la oposición y que no fueron del gusto de La Moneda.

    El gobierno justificó los vetos bajo la advertencia de que las normas en cuestión podrían generar efectos negativos sobre el sistema financiero, el acceso al crédito y el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

    Los vetos del Presidente José Antonio Kast llegaron con informe positivo a la Sala de la Cámara y con la recomendación de ser aprobados de parte de la Comisión de Hacienda de la corporación

    Dicha instancia visó las observaciones previamente con diez votos a favor y tres votos en contra, incluyendo un apoyo DC y otro del PDG, lo que hacía prever una jornada auspiciosa para el Ejecutivo.

    Quiroz defiende los vetos

    Al inicio del debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a expresar las objeciones del Ejecutivo a las tres normas en cuestión. Ahí, el jefe de las finanzas del país comenzó señalando que estas tres iniciativas “parecen buenas, pero tienen muy malas consecuencias”.

    Sobre el anatocismo, detalló que su eliminación “tiene como consecuencia afectar directamente a millones de ahorrantes. Piensen en los millones de ahorrantes que tienen depósitos reajustables a 30 días, depósitos renovables a 30 días, básicamente no se le podría acumular el interés después de los primeros 30 días”.

    Al respecto, citó informes del Banco Central y de la Comisión de Mercado Financiero (CMF), al indicar que tal medida “no sólo no reduciría los costos de crédito, sino que los aumenta tanto a los depositantes como los que piden crédito”.

    En cuanto al derecho al olvido financiero, Quiroz indicó que ya existe una norma que consagra este derecho, pero que la iniciativa impulsada por la oposición “es la eliminaciónde los registros internos”, los que permiten determinar el perfil de los deudores.

    “Permite distinguir los riesgos de un tipo de acreedor de otro” y que “cuando se eliminan los registros completos del sistema, se imposibilita la adecuada gestión del cobro y se debilita los incentivos de cumplimiento oportunos de todas estas obligaciones”.

    Asimismo, indicó que en materia tributaria “impediría investigaciones a más de 5 años por distintos movimientos de dinero”.

    Finalmente, respecto del pago a 30 días para las pymes, Quiroz sostuvo que “pactar plazos a pagos superiores está consagrado en la ley actual y lo que busca este artículo es eliminar las excepciones”, lo que, a su juicio, “no se condice con la realidad”.

    Al respecto, puso como ejemplo a los trabajadores agrícolas, al señalar que en ese rubro “la persona se endeuda al minuto de la siembra con insumos, fertilizantes, etcétera, para pagarlo después en la cosecha y eso son mucho más de 30 días”.

    Agregó que una norma de este tipo, sin excepciones, “probablemente obligaría a usar créditos bancarios mucho más caros e incentivaría el recurso de formas de documentación alternativa a la factura, con el consiguiente riesgo de informalidad comercial y tributaria”

    Debate

    Al dar cuenta de su voto a favor, el diputado Agustín Romero (republicano), que además es presidente de la Comisión de Hacienda que recomendó el informe, señaló que “este proyecto de ley busca reconstrucción de zonas destruidas, incentivar el empleo, obviamente la inversión y el crecimiento económico, y no podemos convertirlo en un vehículo para incorporar normas ajenas a sus ideas matrices y que además puedan terminar perjudicando a los chilenos”.

    Desde la otra vereda, la diputada Carolina Tello (FA), se mostró en contra de la aprobación de las observaciones presidenciales. “No podemos aprobar estos vetos, por cierto, porque no solo benefician a los superricos, sino que lo poco que se había podido equilibrar respecto a todas las personas que vivimos en este país, de las regiones que necesitan reconstrucción, de las pequeñas empresas y de las familias, nuevamente no fueron escuchados”.

    El diputado Héctor Ulloa (PPD), también cuestionó los vetos y apuntó que “hay límites éticos que no pueden subordinarse solo a la lógica del mercado”.

    Por su parte, la diputada Iraci Hassler (PC) afirmó que desde el PC no apoyarán una medida que esté “quitando recursos permanentes a los beneficios sociales para financiar la megarreforma tributaria”.

    Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Neira indicó su voto favorable a los vetos del Ejecutivo, al afirman que estos “corrigen normas que generan problemas institucionales, económicos y también prácticos”.

    Desde su misma tienda, Stephan Schubert resaltó los problemas que, a su juicio, genera el derecho al olvido:Si se omite información a quienes tiene como decisión otorgar créditos, lo único que se va a lograr va a ser encarecer los créditos”, sostuvo, tras lo cual indicó que esta medida “prejudica a todos quienes no son deudores”.

    En la misma línea, la diputada UDI Alejandra Valdebenito también cuestionó la medida, al señalar que “debemos entender que no toda regulación que busca proteger termina protegiendo, a veces resulta totalmente lo contrario”.

    Desde la oposición, adquirió un tono más duro el PPD Carlos Cuadrado, quien apuntó todos sus dardos contra erl ministro de Hacienda, al señalar que busca ayudar a los que más tienen. Al afirmar su voto en contra, indicó que representa un “no a la ortodoxia y a toda la mezquindad que representa el ministro Quiroz”.

    Tras cartón el diputado José Antonio Kast (REP), replicó que “frente a los cantos de sirena, siempre vamos a elegir la responsabilidad”.

    El diputado Guillermo Ramírez (UDI), por su parte, fustigó a los parlamentarios de oposición por su escaso aporte al desarrollo de la megarreforma. “Hoy estamos votando los únicos aportes que hizo la izquierda al proyecto, que son tres normas que suenan bien y hacen mal”.

    Sobre el punto, el diputado José Carlos Meza (REP), sostuvo que “vamos a ver cómo finaliza esta película con este último capítulo por parte de la izquierda, aprobando normas que saben que se escuchan bien, pero tambiérn saben -porque lo dijeron los expertos- que funcionan muy mal y le van a hacer daño a los más vulnerables del país”.

    “No les interesa que le vaya bien al país, lo único que les importa es que le vaya mal al Presidente Kast, aunque con eso se lleven al despeñadero a todos los chilenos, señaló.

    Más sobre:MegarreformaReconstrucción NacionalCámara de DiputadosVetos presidencialesJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenan a psicópata de Facebook a presidio perpetuo calificado por 66 delitos de carácter sexual

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche

    Grafiteros hacen rifa para pagar daños por 86 rayados en Puerto Montt: municipio acusa “provocación”

    Quiroz enfría proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre: “Por ahora no lo estamos patrocinando”

    Andrés Longton: “No estoy de acuerdo en que (los estados de excepción) estén bajo las órdenes de las policías”

    Lo más leído

    1.
    Agenda seguridad: Kast firma reforma constitucional y surgen primeros desmarques oficialistas

    Agenda seguridad: Kast firma reforma constitucional y surgen primeros desmarques oficialistas

    2.
    Comisión de Seguridad de la Cámara aprueba en general proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos

    Comisión de Seguridad de la Cámara aprueba en general proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos

    3.
    Criteria: desaprobación de Presidente Kast se ubica en 52% mientras su aprobación alcanza el 35%

    Criteria: desaprobación de Presidente Kast se ubica en 52% mientras su aprobación alcanza el 35%

    4.
    Cámara constituye comisión investigadora contra exministra Steinert tras amenaza de AC desde la oposición

    Cámara constituye comisión investigadora contra exministra Steinert tras amenaza de AC desde la oposición

    5.
    Alvarado responde a críticas de exministros de Boric por dichos de Kast sobre Casen: “Aquí no hay cuestionamientos a las cifras”

    Alvarado responde a críticas de exministros de Boric por dichos de Kast sobre Casen: “Aquí no hay cuestionamientos a las cifras”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil?

    Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil?

    Esta semana salen los resultados del Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el beneficio?

    Esta semana salen los resultados del Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el beneficio?

    Condenan a psicópata de Facebook a presidio perpetuo calificado por 66 delitos de carácter sexual
    Chile

    Condenan a psicópata de Facebook a presidio perpetuo calificado por 66 delitos de carácter sexual

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche

    Grafiteros hacen rifa para pagar daños por 86 rayados en Puerto Montt: municipio acusa “provocación”

    Mujeres tienen una pensión 43% inferior que la de hombres, pero brecha se reduce a la mitad con PGU y reforma previsional
    Negocios

    Mujeres tienen una pensión 43% inferior que la de hombres, pero brecha se reduce a la mitad con PGU y reforma previsional

    Ofertas de empleo completan nueve meses seguidos de caídas y registran el peor julio para buscar trabajo desde la pandemia

    Alejandro Weber: “Ya sería un avance si, incluso, se hacen cambios quirúrgicos al Estatuto Administrativo”

    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile
    Tendencias

    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18

    Las Guerreras Rojas suman su primer triunfo: Chile vence a Egipto y sigue con vida en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Revive la victoria de Chile frente a Egipto en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después
    Cultura y entretención

    Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después

    La banda chilena de rock ritual Kinmakirú lanza video junto a destacado conjunto colombiano

    Teatro Caupolicán prepara inversión en un moderno edificio de estacionamientos y servicios

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales
    Mundo

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    Un problema con Irán al estilo Carter: Cómo la guerra y la economía complican a Trump de cara a elecciones de medio mandato

    Presidente de La Espriella compromete “estar al frente” por terremoto en Colombia y ordena dar prioridad al rescate de víctimas

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres