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    Política

    Comisión de Seguridad de la Cámara aprueba en general proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos

    El proyecto por parte del Ejecutivo establece un total de 33 actos que llevarían a una persona a formar parte de esta lista, que además integraría una serie de sanciones según la gravedad del caso. La oposición criticó la ausencia de los ministros Alvarado y Arrau durante la comisión.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Nicolás Quiñones
    Imagen referencial

    La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó este lunes en general el proyecto de ley que establece la creación de un Registro Nacional de Vándalos e incivilidades.

    El proyecto establece por el momento un total de 33 actos que llevarían a una persona a formar parte de esta lista.

    Esta situación involucraría además una serie de posibles castigos, un total de 15 sanciones, entre los que estarían la pérdida de la gratuidad y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

    La iniciativa ha sido fuertemente criticada desde la oposición, al considerar que la iniciativa aplica un “doble castigo” sobre las personas que ya han sido condenadas por la justicia.

    A pesar de esto, la iniciativa finalmente fue aprobada en general por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.

    Durante la instancia se esperaba la presencia de los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau. Sin embargo, ambos se excusaron de asistir debido a conflictos de agenda. Lo anterior provocó nuevamente las críticas desde la oposición.

    De hecho, en representación del Ejecutivo llegó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Sin embargo, la diputada Tatiana Urrutia (FA) no entregó la unanimidad para permitir su ingreso.

    Yo no entiendo por qué el Ejecutivo nos tiene discutiendo con suma urgencia si no pueden venir los ministros a discutir su proyecto. A pesar de que le hicimos preguntas sobre qué iba a pasar con la resolución del Tribunal Constitucional (TC). Una vez que ellos vinieron a esta comisión, una vez conocido ese fallo y aún así no tenemos antecedentes”, argumentó al respecto la legisladora frenteamplista.

    La decisión la criticó el parlamentario Enrique Bassaletti (Ind. Rep.), quien criticó que se argumente que “no hay diálogo” sobre el proyecto cuando no se permite el ingreso a la instancia a Pavez.

    “Siempre dimos la unanimidad para que vinieran o dimos el consentimiento los que quisieran, pero la persona que tiene el conocimiento técnico sobre la materia es el subsecretario y no lo escuchamos. Entonces no entiendo”, criticó.

    Por su parte, el diputado Jaime Araya (Ind. PPD) señaló tras la sesión que “es muy significativo que este proyecto hoy día no tiene padre, no está el ministro de Seguridad, no está el ministro del Interior. Esta ausencia en la tramitación del proyecto da cuenta que este es un proyecto malo, un proyecto que no sirve y que no resuelve los problemas de nuestro país”.

    Mientras tanto, la comisión aprobó por ocho votos a favor y cinco en contra establecer como plazo para recibir indicaciones el 21 de agosto hasta las 12:00 horas.

    Subsecretario Pavez destaca avance legislativo del Registro Nacional de Vándalos

    En el Congreso Nacional, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó el avance de la iniciativa durante esta jornada.

    “Estamos como gobierno muy contentos de que avance el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. Esta es una iniciativa que el Presidente de la República le planteó al país y que ha sido tremendamente valorada por la ciudadanía. Ahora tenemos un plazo de indicaciones en el que vamos a trabajar para llegar con un acuerdo a la Comisión de Seguridad”, señaló.

    Respecto a los reparos que mostraron distintas organizaciones que asistieron a la Comisión de Seguridad durante el debate legislativo, Pavez enfatizó que desde el gobierno van a buscar “la redacción de indicaciones que sea la que permita la amplitud más grande de apoyo en la Cámara de Diputados y también en el Senado”.

    “Nosotros hicimos una propuesta, nosotros hemos escuchado y hemos tomado nota de muchas inquietudes que hay en el ámbito penal, en el ámbito constitucional. Nuestros asesores han estado trabajando y van a seguir trabajando. El objetivo es perfeccionar este proyecto de ley para que concite el apoyo más transversal posible. Eso significa incorporar también aquellos requerimientos dentro de la oposición que estén disponibles”, detalló al respecto.

    Más sobre:SeguridadComisión de SeguridadRegistro Nacional de VándalosIncivilidadesVándalosOposición

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