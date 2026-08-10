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    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió que las ganancias de Codelco durante el ejercicio de 2025 se invirtieran en la misma empresa.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Fachada y Logo del Edificio corporativo de Codelco en Santiago. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast optó por no reiterar las utilidades de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) durante el ejercicio de 2025, que llegaron a los US$2.423 millones durante el periodo, y que esas ganancias se inviertan en la estatal. El Ejecutivo respaldó la medida argumentando el momento que vive la empresa.

    Tenemos que recuperar ese orgullo nacional que es Codelco.Este símbolo, todos lo hemos visto y lo llevan ustedes allí, al lado del corazón. Y es el que cuidarlo, hay que atesorarlo”, dijo el Presidente Kast tras el anuncio.

    El biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, fue el encargado de hacer el anuncio de la capitalización del 100% de las ganancias de Codelco en el contexto del Día del Minero y en un evento realizado en las dependencias de Codelco División Andina.

    “Lo excepcional y sin precedentes de esta jornada es que, por primera vez en sus más de 50 años de historia, el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados en un solo ejercicio anual”, dijo el biministro en su exposición de forma telemática.

    En detalle, Mas cifró en una “inyección directa de aproximadamente US$1.422 millones que permanecerán íntegramente en la empresa”.

    Respecto al objetivo de la medida, el secretario de Estado comentó que “esta decisión constituye una señal extraordinaria de respaldo y confianza al plan de recuperación encabezado por el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine”.

    “Frente a los desafíos de producción y los compromisos financieros de la corporación nuestro objetivo es dar capacidad patrimonial real para resguardar la clasificación de riesgo (...) y fundamentalmente evitar que la respuesta a los grandes desafíos productivos sea seguir incrementando la deuda de la empresa”, agregó.

    En esa línea, en voz del Estado como accionista, el biministro dijo que la obligación de Codelco es administrar los recursos “con disciplina financiera, máxima transparencia, eficiencia en el gasto y una rigurosa priorización de las inversiones”.

    “Asegurar el desarrollo seguro y sostenible en las faenas actuales; inversiones estratégicas, es decir, concentrar el capital únicamente en los proyectos sustentables necesarios para recuperar la capacidad productiva, evitando la dispersión de los fondos, financiar los compromisos de la corporación, protegiendo su patrimonio sin sobreendeudar a la empresa”, agregó.

    Por su lado, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, dijo que la capitalización por el 100% de las utilidades de Codelco era “un anhelo muy sentido” por los miembros de Codelco.

    La importancia de esta decisión va más allá de la cifra. Lo que Chile está haciendo hoy es volver a apostar con fuerza por Codelco”, agregó.

    Fontaine también aprovechó la instancia para reiterar su mal diagnóstico respecto a la situación que ve en Codelco. “Hoy enfrentamos un momento complejo y nuestros resultados son débiles. No tendría sentido desconocerlo, pero precisamente en los momentos difíciles es cuando las grandes organizaciones como la nuestra demuestran su carácter y capacidad de transformarse y mejorar”, comentó.

    Esta capitalización llega en un momento especialmente importante. Nos da un gran respaldo justo en el momento que tenemos que trabajar e implementar un plan profundo de recuperación de Codelco”, agregó.

    Efecto fiscal

    En la ceremonia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también comentó la medida en el contexto de que las ganancias que se reinvierten en la estatal no llegan al fisco.

    El ministro estimó que el Estado como accionista de Codelco, “ha sido un poco codicioso” respecto al retiro de ganancias de la estatal.

    “El dinero que le ha terminado pasando Codelco al Fisco es dinero por el que Codelco se ha tenido que endeudar. Y desde este Ministerio al menos, nos gusta hablar siempre con la verdad. Y hablando con la verdad significa que en la coyuntura actual, donde Codelco tiene muchos desafíos, el Estado va a tener que hacer un esfuerzo esta vez”, sostuvo.

    Además, confiando en el plan de la actual administración de Codelco, el ministro Quiroz proyectó que las próximas ganancias serán mejores. “Pensamos que ese dinero va a volver multiplicado”, agregó.

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