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    Quiroz anuncia comisión para revisar Estatuto Administrativo y despierta enfado de los funcionarios públicos

    Ministro dijo que, para echarla andar, esta misma semana revelará el nombre de un "economista independiente" que encabezará el grupo de trabajo. “Es un tema estructural al que hay que entrar", admitió. Asimismo, adelantó que dentro de esta semana se conocerá el nombre del nuevo subsecretario al que él mismo elegirá y que no se tratará de un contrapeso político: "yo busco al subsecretario y el Presidente puede decir: sabe que no me parece".

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    23/07/2026 - JORGE QUIROZ, MINISTRO DE HACIENDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este domingo la creación de una comisión transversal, dirigida por un economista independiente, aclaró, para revisar el actual Estatuto Administrativo, es decir las normas laborales que rigen a los funcionarios públicos, y que data de la dictadura.

    El anuncio, que debiera concretarse esta misma semana, despertó la molestia de los funcionarios públicos organizados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), que ya habían iniciado una mesa técnica de conversaciones con el gobierno, mandatada por el propio Presidente José Antonio Kast, pero que llevaba adelante el Ministerio del Trabajo.

    Quiroz dijo en el programa Estado Nacional de TVN que va “a convocar prontamente a una comisión transversal, dirigida por un economista independiente, que se encargue del tema de estatuto administrativo del gobierno”. “Es un tema estructural al que hay que entrar”, subrayó.

    El Estatuto Administrativo fue creado en la Ley N°18.834, promulgada el 15 de septiembre de 1989, con 157 artículos.

    Este código, que regula específicamente a los trabajadores del sector público, ha sido reformado muy acotadamente, pese a que ha recibido críticas transversales desde hace más de una década, en especial, por las rigideces que genera en términos de movilidad de las plantas o incluso de despido por razones éticas o de desempeño, la variedad de tipos de contratos y los sistemas de evaluación. El año pasado, con el escándalo de las licencias médicas nuevamente se alzó la voz al respecto de parte de casi todas las corrientes políticas, pero no se avanzó en cambios.

    Quiroz aclaró, en todo caso, que su idea no se trataría de una reforma general de modernización, sino que sólo apuntaría a las relaciones laborales dentro del Estado. “Si queremos consolidar este reordenamiento fiscal que estamos haciendo, pasa a ser extremadamente importante tener un estatuto administrativo coherente con los tiempos”, añadió, sin entrar en detalles respecto a cómo operará la comisión ni sus bordes ni los cambios que pretende el Ejecutivo llevar adelante.

    Respecto a las características del economista elegido, adelantó que se trata de alguien “que conoce el mundo del Estado y el mundo académico”, y que, dado su carácter transversal, a la comisión se convocará a técnicos de distintos sectores.

    En cuanto a la opinión de los empleados públicos, reconoció que no lo ha tratado con ellos, pero que lo va a conversar “en su minuto”.

    Actualmente, el sector público en total, incluyendo a las Fuerzas Armadas, cuenta con cerca de un millón de funcionarios. Sólo en la administración central, hay alrededor de 200 mil empleados.

    Molestia de funcionarios

    Las palabras de Quiroz no cayeron nada de bien en la Anef.

    Su presidente, José Pérez, calificó el anuncio ministerial de “contradictorio” y “violento”, pues recordó que el pasado 20 de mayo el directorio de la asociación se reunió con el Presidente Kast, al que le pidieron respeto por la función pública y que, en caso de cualquier cambio en la línea de modernizar el Estado, estaban disponibles -“no somos refractarios a los cambios”, dijo- pero con su participación.

    “El Presidente mandató al ministro del Trabajo, al director del Servicio Civil y al subsecretario del Trabajo a abrir una mesa técnica con esta organización. O sea, el jefe del ministro Quiroz estableció un diálogo formal con la Anef. Entonces, el anuncio nos parece violento. Si no sabe de su existencia, que le pregunte a su jefe, el Presidente, cuál es la relación formal con la Anef”, dijo molesto el líder de los trabajadores fiscales.

    Pérez sostuvo que esa mesa técnica estaba operando. De hecho, el 6 de julio entregaron un documento formal al gobierno con una metodoogía de trabajo, un plan y los énfasis que para la Anef son necesarios tratar. Y recién el viernes pasado 7 de agosto recibieron una respuesta del subsecretario del Trabajo, que evaluarán este lunes 10 en su directorio habitual.

    Por tanto, solicitaron a Quiroz conocer a los técnicos que integrarán la citada comisión y que reciba a la mesa de la Anef: “no somos cualquier sector, somos el más grande del sector público y representamos a funcionarios de carrera que son los que deben ejecutar los programas de gobierno”, reclamó recordando que su asociación representa a cerca de 100 mil funcionarios.

    Nuevo subsecretario ad portas

    En su entrevista en TVN, Quiroz también adelantó que esta semana se dará a conocer al nuevo subsecretario de Hacienda, que reemplace a Juan Pablo Rodríguez, desvinculado por dar positivo en un test de drogas.

    Pese a la controversia creada por su salida, la decisión se mantuvo, por lo que el cargo será ocupado por otra persona.

    Y Quiroz adelantó que, en su caso, el subsecretario no debiera operar como un contrapeso político al ministro y que su elección le corresponde a él y no al Presidente.

    “La forma en que operamos y, que yo creo que opera con los demás ministros también, es que yo busco a mi equipo, busco al subsecretario y el Presidente puede decir: sabe que no me parece”, advirtió.

    Fuentes de La Moneda señalan que el cargo habría sido ofrecido a los abogados cercanos a la UDI Natalia González y Gonzalo Arenas, quienes habrían declinado. Pero que otro jurista y militante del mismo partido, Felipe Donoso, tendría la primera opción, aunque podría generar tensiones con Renovación Nacional y el Partido Republicano, dado que Rodríguez era cercano a la tienda liderada por el senador Arturo Squella.

    Más sobre:Jorge QuriozHaciendaAnefEstadoFuncionarios públicosEstatuto AdministrativoEconomíaLaboralTrabajoPulso

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