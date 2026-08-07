Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

La apertura de las reservas de Grand Theft Auto VI el pasado 25 de junio ha generado una respuesta que desde Take-Two Interactive (empresa matriz de Rockstar Games) catalogan de asombrosa y sin precedentes .

Strauss Zelnick, director ejecutivo de la empresa, aseguró que los resultados iniciales han superado ampliamente las proyecciones internas de la compañía.

El esperado título de acción en mundo abierto tiene su lanzamiento programado para el 19 de noviembre . La enorme expectación del mercado está justificada por los antecedentes de la franquicia. La entrega anterior de la saga, Grand Theft Auto V, superó las 230 millones de copias vendidas y se consolidó como el segundo videojuego más exitoso de la historia.

El misterio de las cifras

Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

A pesar del evidente éxito inicial de la campaña de reservas, Zelnick se negó a compartir los números exactos. En una reciente entrevista con Bloomberg, el ejecutivo explicó que divulgar la cantidad de reservas en esta etapa podría desorientar a los inversores al no ofrecer una imagen completa de las ventas.

“No podemos saber si significan algo”, señaló Zelnick. El CEO argumentó que la masiva demanda actual podría representar simplemente un adelanto de ventas que, de todos modos, se concretarían en el transcurso del tiempo tras el lanzamiento.

Al tratarse de una situación que nunca antes han experimentado, la curva de demanda es incierta . Publicar datos crudos ahora mismo podría resultar engañoso respecto al rendimiento comercial a largo plazo.

Desafíos de hardware y mercado

PlayStation 5

Grand Theft Auto VI llegará en su día de lanzamiento exclusivamente a las consolas Xbox X/S y PlayStation 5 . Este escenario presenta ciertas barreras en la dinámica actual del mercado. Ambas plataformas han experimentado alzas en sus precios y existen preocupaciones sobre posibles problemas de suministro debido a la crisis de chips, impulsada fuertemente por la demanda de los centros de datos.

Zelnick reconoció que preferiría que los precios de las consolas se mantuvieran estables, pero descartó preocupación frente a una posible escasez de hardware. El ejecutivo confía en que la base de consolas instaladas para la fecha de lanzamiento reflejará las expectativas originales de Take-Two.

“Lo único que me causaría inquietud, no preocupación, sino inquietud, sería si de alguna manera sintiéramos que ese número iba a ser menor de lo que pensábamos. Pero ese no es el caso”, aclaró.

La alianza estratégica con Netflix

Take-Two anunció también que el primer vistazo extenso a Grand Theft Auto VI se estrenará el 27 de agosto. Este material contará con una ventana de exclusividad de seis horas en Netflix antes de estar disponible en YouTube y otras redes sociales.

Zelnick evitó profundizar en los detalles financieros del acuerdo, pero destacó que ambas compañías mantienen una excelente relación como socias. En la actualidad, juegos del catálogo de Take-Two, como Red Dead Redemption, forman parte del servicio de videojuegos de la plataforma de streaming.

El atractivo principal para la desarrolladora radica en la masiva audiencia del servicio. Con más de 325 millones de suscriptores a nivel global, la vitrina ofrece un alcance invaluable. “Creo que cuando el título se lance en Netflix, si lo ves, entenderás más”, deslizó Zelnick. “ Me parece que será un evento imperdible. Lo dejaré así ”.

El ejecutivo también mantuvo en reserva sus planes personales para el 19 de noviembre, día en que GTA 6 finalmente llegue al mercado, limitándose a decir que su agenda para esa jornada es un secreto absoluto por el momento.