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    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    El popular modo de juego "del-alguna-vez-llamado-FIFA” estrena FUT Gallery para inmortalizar a tus estrellas y agiliza los desafíos de creación de plantillas, dejando atrás el tedio de calcular la química. El objetivo central es que la comunidad enfoque su atención directamente en el campo de juego.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    El pitazo inicial para EA Sports FC 27 se acerca y, como es costumbre, las miradas de millones de pulgares ansiosos se dirigen hacia su modo estrella: Football Ultimate Team (FUT para los amigos).

    Atrás quedaron los días en que el principal reclamo era simplemente juntar a Mbappé con Haaland. La nueva temporada promete un rediseño que busca premiar el coleccionismo y, sobre todo, destrabar esos procesos que a veces convertían al juego en una hoja de cálculo.

    El museo personal: FUT Gallery

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    La principal novedad es la introducción de la FUT Gallery, un espacio diseñado para registrar el paso de los jugadores por tu club, incluso si ya los vendiste o los sacrificaste en un desafío.

    Se trata de un sistema de progresión paralelo a la construcción de tu equipo. Al agrupar cartas en diferentes colecciones (por liga, nacionalidad o evento), tu galería subirá de nivel, desbloqueando recompensas que van desde elementos cosméticos hasta artículos holográficos, una nueva y más rara variante visual de los jugadores.

    Además, esta galería se materializa en un “Hub” 3D, donde tus colecciones favoritas adornarán el entorno virtual de tu club.

    SBCs: adiós a los rompecabezas tediosos

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Para quienes llevan años armando puzles de química a las tres de la mañana para conseguir un sobre, hay buenas noticias. FC 27 implementa los Streamlined SBCs (o Desafíos de Creación de Plantillas Agilizados).

    Esta nueva modalidad elimina, en gran medida, los requisitos estrictos de química, posición o valoración general del equipo. En su lugar, el sistema pide alcanzar un puntaje total, permitiendo entregar cartas de tu club de manera más libre, incluyendo la opción de usar jugadores duplicados o hacer entregas parciales sin tener que completar el desafío de una sola vez.

    Los SBC tradicionales seguirán existiendo para retos más complejos, pero el día a día promete ser mucho más fluido.

    Evoluciones con caminos propios

    El sistema de Evoluciones, que debutó recientemente, también recibe un ajuste táctico. FC 27 introduce las Pathways (Rutas), permitiendo que un jugador tenga múltiples opciones de mejora. Por ejemplo, al evolucionar a un mediocampista, podrías elegir entre darle mejores atributos defensivos o potenciar su capacidad de regate.

    Además, se suma la función Evolution Chain Preview, una herramienta vital para los estrategas de sillón, que permite visualizar cómo encadenar múltiples evoluciones en un solo jugador antes de comprometer tus recursos.

    Lee también:

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