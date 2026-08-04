SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según indicó la empresa, mediante su sitio web, se trata de interrupciones del suministro a realizar por algunas horas, con el objetivo de concretar trabajos en el área afectada.

    Comunas con corte de luz programado

    Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles 5 de agosto:

    • Recoleta: desde las 9:30 a las 15:30 horas en el sector de Cerro Tololo y desde las 9:30 a las 12:30 horas en el sector de Lago Villarrica.
    • Independencia: desde las 9:30 a las 15:30 horas.
    • Vitacura: desde las 10:00 a las 18:00 horas.
    • Providencia: desde las 10:00 a las 18:00 horas.
    • Macul: desde las 10:30 a las 17:30 horas.
    • Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • San Miguel: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • La Granja: desde las 10:00 a las 17:00 horas.
    • La Florida: desde las 10:30 a las 17:30 horas.
    • Pudahuel: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • Maipú: desde las 9:30 a las 15:30 horas.

    El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

    Ante eventuales interrupciones del servicio se puede contactar a Enel mediante los siguientes canales:

    • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
    • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
    • En la página de emergencias de Enel, que permite reportar cortes y visualizar el mapa en línea.
    • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696 / 22 696 000.
    Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnelReposiciónMapa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vicepresidente del Cruch reconoce preocupación ante recortes: “Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que la investigación no es gasto, es inversión”

    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”

    Excanciller Moreno dice que Chile no debe ser parte del “conflicto” entre Estados Unidos y China

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego

    Boric solicita autorización a la Cámara para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    La reaparición de la exjueza Ángela Vivanco para declarar por trama bielorrusa tras el fin de su prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    2.
    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    4.
    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vicepresidente del Cruch reconoce preocupación ante recortes: “Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que la investigación no es gasto, es inversión”
    Chile

    Vicepresidente del Cruch reconoce preocupación ante recortes: “Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que la investigación no es gasto, es inversión”

    Boric solicita autorización a la Cámara para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    La reaparición de la exjueza Ángela Vivanco para declarar por trama bielorrusa tras el fin de su prisión preventiva

    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”
    Negocios

    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”

    Excanciller Moreno dice que Chile no debe ser parte del “conflicto” entre Estados Unidos y China

    El dólar busca extender su racha a la baja y cae en medio de un nuevo avance del cobre

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio
    Tendencias

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Más problemas para la UC: FIFA le levanta castigo a Estudiantes por deuda con el Inter Miami de Messi
    El Deportivo

    Más problemas para la UC: FIFA le levanta castigo a Estudiantes por deuda con el Inter Miami de Messi

    Coquimbo Unido mira atento: Platense despide a su técnico a días de la llave por la Copa Libertadores

    Lleno de provocaciones: el momento de furia de Neymar tras el triunfo de Santos sobre Remo en la Copa de Brasil

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Universidad Diego Portales incorpora el archivo de Carlos Droguett
    Cultura y entretención

    Universidad Diego Portales incorpora el archivo de Carlos Droguett

    Yo diseñé Revolver: el hombre que le puso imagen a la fantasía creativa de The Beatles

    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego
    Mundo

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego

    “¿Has visto a mi hijo?”: el drama de las familias que buscan a los desaparecidos tras su intento de llegar a Ceuta

    Zelenski denuncia que sus socios redujeron hasta tres veces las entregas de misiles en plenos ataques rusos

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar
    Paula

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel