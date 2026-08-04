SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Colección con exceso de aura”: Colo Colo sorprende y lanza línea de camisetas con la imagen de Vozinha

    Los albos sacaron al mercado un stock de poleras con el rostro del portero caboverdiano, además de las camisetas de local y visita.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Esta es una de las poleras que Colo Colo lanzó al mercado.

    La llegada de Vozinha a Colo Colo revoluciona al fútbol chileno y a los albos. Sin ir más lejos, la conferencia de prensa de presentación del arquero de Cabo Verde fue seguida desde todo el mundo y este miércoles se realizará una bienvenida multitudinaria en el Estadio Monumental ante más de 42 mil personas.

    Con casi 30 millones de seguidores en sus redes sociales, el nuevo arquero del Cacique es un personaje muy atractivo para las campañas de marketing, algo que naturalmente percibieron en Macul, donde ya comenzaron su primera campaña consistente en el lanzamiento de una línea de camisetas del futbolista, con valores que fluctúan entre los $ 24.990 y los $ 89.990, en la tienda oficial de los albos.

    Las prendas van desde las camisetas de fútbol hasta poleras para toda ocasión. De estas últimas, un grupo va con el rostro de Vozinha estampado y las palabras “Goatzinha” y “Albozinha”, mientras que otra serie va con la leyenda “Aura”.

    Esta es la primera de varias campañas que Colo Colo tiene pensado para el portero caboverdiano durante su estadía en el país. De hecho, el futbolista negocia con Adidas para transformarse en embajador de la marca tanto en Chile como a nivel internacional. De hecho, a su llegada, lució indumentaria de la línea Originals de la marca alemana.

    La emoción del arquero

    En su primera conferencia de prensa, el nuevo arquero del Cacique entregó sus razones para tomar la decisión de llegar al equipo de Fernando Ortiz. “Fue clara, porque a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y ligas y clubes no muy grandes, siempre me he dicho que era jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena es competitiva”, reconoció.

    También explicó su demora para viajar al país. “Pedí al presidente la paciencia y la tranquilidad por las cosas personales que debía resolver para viajar con la cabeza limpia. Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande como Colo Colo”, aseguró.

    Finalmente, se mostró emocionado por lo conseguido en Norteamérica. “El Mundial fue la mejor cosa que pasó en mi vida en términos de fútbol. Hoy estar representando a Colo Colo es el mejor momento de mi carrera en términos de clubes”, confesó.

    Más sobre:FútbolColo ColoVozinhaCabo VerdeMundial 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vicepresidente del Cruch reconoce preocupación ante recortes: “Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que la investigación no es gasto, es inversión”

    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”

    Excanciller Moreno dice que Chile no debe ser parte del “conflicto” entre Estados Unidos y China

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego

    Boric solicita autorización a la Cámara para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    La reaparición de la exjueza Ángela Vivanco para declarar por trama bielorrusa tras el fin de su prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    Otro problema para Gianni Infantino: ciudades anfitrionas del Mundial exigen millonario pago a la FIFA

    Otro problema para Gianni Infantino: ciudades anfitrionas del Mundial exigen millonario pago a la FIFA

    2.
    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    3.
    Dos lienzos gigantes, siete mil banderas y cuatro bombos: la fiesta que prepara Colo Colo para recibir a Vozinha

    Dos lienzos gigantes, siete mil banderas y cuatro bombos: la fiesta que prepara Colo Colo para recibir a Vozinha

    4.
    “Sigue siendo un inmaduro y permite que los agentes lo manipulen”: medios rusos fustigan retraso de Jordhy Thompson

    “Sigue siendo un inmaduro y permite que los agentes lo manipulen”: medios rusos fustigan retraso de Jordhy Thompson

    5.
    ¿Cuánto cuesta adquirir la camiseta de Vozinha en Colo Colo?

    ¿Cuánto cuesta adquirir la camiseta de Vozinha en Colo Colo?

    6.
    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vicepresidente del Cruch reconoce preocupación ante recortes: “Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que la investigación no es gasto, es inversión”
    Chile

    Vicepresidente del Cruch reconoce preocupación ante recortes: “Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que la investigación no es gasto, es inversión”

    Boric solicita autorización a la Cámara para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    La reaparición de la exjueza Ángela Vivanco para declarar por trama bielorrusa tras el fin de su prisión preventiva

    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”
    Negocios

    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”

    Excanciller Moreno dice que Chile no debe ser parte del “conflicto” entre Estados Unidos y China

    El dólar busca extender su racha a la baja y cae en medio de un nuevo avance del cobre

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio
    Tendencias

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Más problemas para la UC: FIFA le levanta castigo a Estudiantes por deuda con el Inter Miami de Messi
    El Deportivo

    Más problemas para la UC: FIFA le levanta castigo a Estudiantes por deuda con el Inter Miami de Messi

    Coquimbo Unido mira atento: Platense despide a su técnico a días de la llave por la Copa Libertadores

    Lleno de provocaciones: el momento de furia de Neymar tras el triunfo de Santos sobre Remo en la Copa de Brasil

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Universidad Diego Portales incorpora el archivo de Carlos Droguett
    Cultura y entretención

    Universidad Diego Portales incorpora el archivo de Carlos Droguett

    Yo diseñé Revolver: el hombre que le puso imagen a la fantasía creativa de The Beatles

    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego
    Mundo

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego

    “¿Has visto a mi hijo?”: el drama de las familias que buscan a los desaparecidos tras su intento de llegar a Ceuta

    Zelenski denuncia que sus socios redujeron hasta tres veces las entregas de misiles en plenos ataques rusos

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar
    Paula

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel