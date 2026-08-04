“Colección con exceso de aura”: Colo Colo sorprende y lanza línea de camisetas con la imagen de Vozinha

La llegada de Vozinha a Colo Colo revoluciona al fútbol chileno y a los albos. Sin ir más lejos, la conferencia de prensa de presentación del arquero de Cabo Verde fue seguida desde todo el mundo y este miércoles se realizará una bienvenida multitudinaria en el Estadio Monumental ante más de 42 mil personas.

Con casi 30 millones de seguidores en sus redes sociales, el nuevo arquero del Cacique es un personaje muy atractivo para las campañas de marketing, algo que naturalmente percibieron en Macul, donde ya comenzaron su primera campaña consistente en el lanzamiento de una línea de camisetas del futbolista, con valores que fluctúan entre los $ 24.990 y los $ 89.990, en la tienda oficial de los albos.

Las prendas van desde las camisetas de fútbol hasta poleras para toda ocasión. De estas últimas, un grupo va con el rostro de Vozinha estampado y las palabras “Goatzinha” y “Albozinha”, mientras que otra serie va con la leyenda “Aura”.

Esta es la primera de varias campañas que Colo Colo tiene pensado para el portero caboverdiano durante su estadía en el país. De hecho, el futbolista negocia con Adidas para transformarse en embajador de la marca tanto en Chile como a nivel internacional. De hecho, a su llegada, lució indumentaria de la línea Originals de la marca alemana.

La emoción del arquero

En su primera conferencia de prensa, el nuevo arquero del Cacique entregó sus razones para tomar la decisión de llegar al equipo de Fernando Ortiz. “Fue clara, porque a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y ligas y clubes no muy grandes, siempre me he dicho que era jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena es competitiva”, reconoció.

También explicó su demora para viajar al país. “Pedí al presidente la paciencia y la tranquilidad por las cosas personales que debía resolver para viajar con la cabeza limpia. Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande como Colo Colo”, aseguró.

Finalmente, se mostró emocionado por lo conseguido en Norteamérica. “El Mundial fue la mejor cosa que pasó en mi vida en términos de fútbol. Hoy estar representando a Colo Colo es el mejor momento de mi carrera en términos de clubes”, confesó.