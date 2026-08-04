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    “Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande”: las reflexiones Vozinha en su presentación como refuerzo de Colo Colo

    Este martes el portero Caboverdiano tuvo su primer encuentro con la prensa tras firmar por el Cacique. El encuentro se extendió por una hora y 20 minutos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Vozinha fue presentado como refuerzo de Colo Colo. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Este martes se realizó la presentación oficial de Vozinha como nuevo refuerzo de Colo Colo. Tras tener su primer entrenamiento a primeras horas de la mañana, el caboverdiano enfrentó a los medios. Lo hizo en una conferencia que duró una hora y 20 minutos.

    “Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Agradecer al presidente de Colo Colo por tener la posibilidad de jugar en un equipo competitivo. Estoy muy feliz de estar en Chile”, indicó de entrada el guardameta.

    En la instancia, aprovechó de recordar lo sucedido en el Mundial de Norteamérica 2026. “Para mí y para Cabo Verde fue algo muy grande porque estuvimos muchos años luchando para estar en este gran palco. Para Cabo Verde teníamos que competir contra los mejores. Era mucho más que fútbol, porque estábamos representando a un país resiliente, que no para de luchar. Hicimos todo para representar al país de la mejor forma. Sabía que el Mundial podría traer muchas cosas grandes para mí. Estoy contento por jugar el campeonato del Mundo”.

    El Mundial cambió la vida de todo Cabo Verde. Hay muchas cosas que son positivas, pero yo voy a seguir siendo el mismo Vozinha. Seguir dignificando el fútbol, porque es algo que me encanta. El fútbol es en el primer lugar. Siempre me adapté bien en todos los lugares a los que llegué. Espero traer a mi familia para que conozcan y tal vez puedan ayudar en la adaptación”, añadió más adelante.

    “En el Mundial todos pudieron ver mis cualidades. Soy muy calmado, juego bien con los pies. Pero mi principal fortaleza es la capacidad de enfrentar las dificultades y los partidos más difíciles”, agregó.

    Sobre la decisión de llegar a Colo Colo indicó que “fue clara, porque a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y ligas y clubes no muy grandes, siempre me he dicho que era jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena era competitiva”.

    A su vez, indicó que su llegada a Chile se demoró “porque el lunes viajé de Cabo Verde a Lisboa. El martes fui a la embajada en Portugal por la visa. Cuando vivimos en país diferente, arrendamos casa. Tenemos contratos de agua, luz, un perro que alguien lo cuida. El coche. Pedí al presidente la paciencia y la tranquilidad por las cosas personales que debía resolver para viajar con la cabeza limpia. Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande como Colo Colo”, aseguró.

    “El Mundial fue la mejor cosa que pasó en mi vida en términos de fútbol. Hoy estar representando a Colo Colo es el mejor momento de mi carrera en términos de clubes”, sostuvo.

    Además, descartó sentir presión ante la exigencia que implica pertenecer a Colo Colo. “En el fútbol no hay presión. Presión es cuando estás enfermo o cuando alguien de tu familia está enfermo, o no tienes qué comer. La afición quiere siempre lo mejor. Los jugadores trabajamos día a día para jugar bien. Jugué contra las mejores selecciones del mundo y espero ayudar al club a conseguir los objetivos”, manifestó.

    También tuvo palabras hacia los hinchas que lo acompañaron en el aeropuerto y al encuentro que sostuvo con Arturo Vidal. “No esperaba tanta gente cuando llegué aquí. Agradecer a los hinchas porque el cariño lo es todo para mí. Espero agradecer con trabajo”.

    Sobre el volante, indicó que “Arturo Vidal como jugador no necesita presentaciones. Jugó en grandes clubes. Fui bien recibido por él”.

    En cuanto a sus metas personales, sostuvo que “toda mi carrera aprendí a competir. Estoy aquí para trabajar todos los días. Estaré mejor, porque estuve de vacaciones. Pronto estaré a punto y el entrenador decidirá cuando jugaré”.

    Y sobre su primera práctica que se llevó a cabo este martes, contó que “fui muy bien recibido. Me sentí en casa desde el primer momento. Todos los compañeros fueron muy buenos conmigo y estoy agradecido por todo eso. Espero mostrar que soy una persona del grupo y que puedo ayudar a crecer al equipo y ser cada día mejor”.

    A su vez, sobre la presentación a los fanáticos que está programada para este miércoles en el Estadio Monumental, reveló que “nunca imaginé eso, pero estoy ansioso. Espero que sea un gran día para mí, para el club que es lo importante y para todos los hinchas”.

    Luego se refirió a la importancia de ocupar Vozinha en la camiseta. “Fue un nombre que ocupé durante toda mi vida como futbolista. Agradezco al presidente por el esfuerzo para ocupar ese nombre. Todo el mundo me conoce por Vozinha y ocupar otro nombre era complicado para mí. Agradecer a todos los presidentes de los otros clubes que votaron y a la liga que aceptó”.

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