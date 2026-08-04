La Roja confirma un nuevo amistoso: enfrentará a Estados Unidos en la fecha FIFA de septiembre

La Roja confirmó este martes un nuevo amistoso para la fecha FIFA de septiembre. A través de sus canales oficiales, el Equipo de Todos indicó que el día 29 de dicho mes la Selección se enfrentará a Estados Unidos.

Este duelo se llevará a cabo en el estadio Energizer Park, St. Louis de Misuri en un horario aún por confirmar.

Este duelo se une a los otros dos compromisos que se habían fijado en Norteamérica. El sábado 26 de Septiembre el rival de la Roja será contra Canadá que viene de alcanzar su mejor actuación en una Copa del Mundo tras alcanzar los octavos de final, cayendo contra Marruecos.

También se había confirmado el choque contra México el martes 6 de octubre, en Estados Unidos. Se disputará en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, que cuenta con una capacidad de casi 80 mil espectadores, albergó los Juegos Olímpicos de 1932 y 1984, y volverá a recibir la máxima cita del polideportivo en 2028.

Cabe mencionar que desde este año y hasta 2030, las fechas FIFA correspondientes a septiembre y octubre se fusionan y son más largas. Esto quiere decir que el periodo constará de 16 días y cada selección podría jugar hasta cuatro partidos.

Estados Unidos llega con técnico renovado

En las últimas horas, el técnico Mauricio Pochettino fue confirmado como técnico de Estados Unidos para el proceso hacia la Copa de 2030.

A través de sus canales oficiales, el organismo comunicó que “la Federación de Fútbol de Estados Unidos y Mauricio Pochettino han llegado a un acuerdo para un nuevo contrato que lo mantendrá como entrenador de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos hasta 2030, iniciando un nuevo capítulo en el proyecto que permitirá a Pochettino y a su cuerpo técnico continuar el crecimiento de la selección nacional masculina absoluta de Estados Unidos, al tiempo que tendrán un mayor impacto en el ecosistema del fútbol estadounidense”.

El adiestrador tomó el mando de la selección en septiembre de 2024 para preparar al que sería uno de os anfitriones del Mundial de Norteamérica 2026. Este proceso le permitió llegar hasta los octavos de final del torneo, cayendo contra Bélgica.

“Mauricio y su equipo creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos, y nuestro nuevo proyecto nos permite aprovechar el progreso de la selección masculina y el impulso de la Federación de Fútbol de Estados Unidos”, declaró JT Batson, director ejecutivo y secretario general de la Federación.

“Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras claras ambiciones, entre ellas competir por ganar Copas Mundiales Masculinas y lograr que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades. Me entusiasma enormemente que Mauricio y su equipo estén comprometidos a colaborar con todos nosotros para realizar el arduo trabajo necesario para hacer realidad esas ambiciones”, añadió.