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    Política

    Boric se reunirá con Martínez y Yeomans en medio de tensa disputa por la presidencia del FA

    El exmandatario -quien ha apostado por la prescindencia y se ha limitado a promover la participación en los comicios- tiene previsto tener una cita este miércoles con ambas.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Este miércoles. Esa es la fecha en que, en principio, se dará uno de los hitos de las elecciones internas del Frente Amplio, cuando el expresidente Gabriel Boric se reúna con las dos candidatas a liderar la colectividad en la que él milita: Constanza Martínez y Gael Yeomans.

    Esto en medio de la tensa disputa que han protagonizado la actual timonel frenteamplista y carta de continuidad con la diputada.

    El expresidente ha apostado, hasta ahora, por la prescindencia en las elecciones internas de su partido, pese a que es conocida por toda la militancia su cercanía histórica con Constanza Martínez, a quien considera como compañera de ruta desde la época universitaria. De hecho, ambos comparten el mismo grupo interno al interior de la colectividad, llamado “Desbordar lo posible”.

    Constanza Martínez y Gabriel Boric en su juventud.

    Pero Boric ha buscado asumir un rol de promoción de las elecciones, para así dar una imagen de estar por encima de las polémicas que han surgido dentro de la tienda de calle Esmeralda.

    Con la cita con Martínez y Yeomans, el exmandatario buscaría seguir con la línea de promoción de la participación de la militancia en el proceso eleccionario del FA, lo que hasta ahora ha hecho principalmente por medio de sus redes sociales.

    Historia de Boric sobre elección del FA.

    A la cita también están invitados otros dos representantes de cada lista. En esa línea, ambas irían acompañadas por las candidaturas a la secretaría general y secretaría ejecutiva de cada una.

    En el caso de Martínez, sería el actual secretario general, Andrés Couble, y el exministro del Trabajo, Giorgio Boccardo. Por el lado de Yeomans, estaría junto a Magda Cottet y Leonardo Jofré.

    Entre los cálculos que plantean desde el sector de para argumentar que él no se meterá ni dará alguna señal en favor de alguna candidatura, además de buscar estar por “encima de la elección”, se plantea que el exmandatario quedaría muy debilitado en caso de apoyar a Martínez y que los comicios internos terminen con una victoria de Yeomans.

    En esa línea, las mismas fuentes también plantean que el exmandatario ha estado atento a las posibles críticas que puedan surgir a su administración. Esto porque entienden que Yeomans y su lista representan a un sector del partido que es más autoflagelante que el sector de Martínez.

    Más allá de la apuesta del expresidente Boric, desde la lista de Gael Yeomans han evitado presionarlo para pedirle prescindencia.

    Consultados hace unos días, desde la lista que acompaña a la diputada, el candidato a secretario ejecutivo, Leonardo Jofré, indicó este medio que “no creo que me corresponda a mí ni a nadie decirle al expresidente Boric qué hacer. Él es un liderazgo que nos une como partido en nuestra agenda y objetivos, más aún cuando está en juego la disputa a la agenda de retrocesos del Partido Republicano”.

    Tensiones

    Al inicio, la apuesta de Martínez y Yeomans fue llevar la campaña sin mayores polémicas y centrarse en sus diferencias de fondo.

    Ese diseño falló tras el primer debate, pues adherentes de la parlamentaria compartieron en la interna un extracto del debate organizado por “32 Minutos” en el que Martínez posicionó al expresidente Sebastián Piñera como un defensor de los derechos humanos. Esto pese a que la propia exdelegada presidencial en la Región Metropolitana, en la misma instancia de discusión, retrocedió y aclaró sus dichos.

    Ahí se terminó la paz. Los grupos internos del Frente Amplio discutieron sobre el tema, polémica que incluso incluyó a exintegrantes del gabinete de Boric, como Antonia Orellana.

    Luego, la rencilla se reactivó cuando se enrostraron el mismo asunto en un segundo debate, organizado por CNN.

    Este lunes, en un nuevo espacio de discusión organizado por Canal 13, Yeomans asumió la ofensiva para cobrarle a Martínez que, durante los dos años que lleva como presidenta, se han ido del Frente Amplio cerca de 7.000 militantes.

    Esto último fue resentido en el sector de la actual presidenta del partido, ya que acusan que los mismos adherentes que abandonaron el FA lo hicieron bajo una administración unitaria que integró a representantes de todos los mundos de la colectividad, incluso al de Yeomans.

    Más sobre:Gabriel BoricConstanza MartínezGael YeomansFAFrente AmplioBoric

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