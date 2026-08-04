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    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    "Las fronteras exteriores de la UE son una responsabilidad compartida y la migración requiere una respuesta europea unificada”, ha afirmado el ministro irlandés de Justicia", afirmó el ministro del interior irlandés.

    Por 
    Europa Press
    Europa Press / Europa Press

    Los ministros de Interior de la Unión Europea y de los países asociados al espacio Schengen han coincidido en reforzar las fronteras exteriores, los retornos, la cooperación con terceros países y la capacidad de anticipación ante futuros episodios como la crisis migratoria de Ceuta, al tiempo que han expresado su “firme solidaridad” con España y han dado por controlada la situación al constatar que la gran mayoría de las personas que cruzaron de forma irregular ya han sido devueltas y que no se han producido movimientos posteriores hacia otros Estados miembro.

    Así lo han reflejado en las conclusiones recogidas tras la videoconferencia extraordinaria mantenida este martes por los titulares del ramo, en las que han felicitado a las autoridades españolas por su “rápida y eficaz” respuesta a la crisis en Ceuta y han trasladado sus condolencias por la “trágica pérdida de vidas”.

    “La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Las fronteras exteriores de la UE son una responsabilidad compartida y la migración requiere una respuesta europea unificada”, ha afirmado el ministro irlandés de Justicia, Interior y Migración, Jim O’Callaghan, quien ha defendido que la reunión ha servido para evaluar los instrumentos de los que ya dispone la Unión, identificar ámbitos en los que es necesaria una mayor cooperación y preparar el debate que mantendrán los líderes europeos en el Consejo Europeo previsto para octubre.

    Refuerzo de los sistemas de detección

    Más allá de la respuesta inmediata a la crisis, los ministros han coincidido en la necesidad de intensificar la lucha contra las redes de tráfico de migrantes, reforzar los retornos, fortalecer la protección de las fronteras exteriores y profundizar la cooperación con los países de origen y tránsito.

    Asimismo, los Veintisiete han abogado por mejorar la capacidad de anticipación de la Unión mediante el desarrollo de sistemas de alerta temprana, incluido un mayor intercambio de información y el seguimiento de las redes sociales para detectar posibles campañas de desinformación o movimientos coordinados que puedan derivar en nuevas llegadas masivas.

    Los ministros también han subrayado la importancia de reforzar la cooperación con los lugares de origen y tránsito y de seguir desarrollando alianzas con terceros países que contribuyan a mejorar la gestión de la migración y a ampliar las oportunidades para la población local.

    Las conclusiones también inciden en la importancia de reforzar la coordinación entre los Estados miembro durante este tipo de crisis y de mantener una comunicación “más coherente” para contrarrestar la manipulación informativa y las injerencias de actores externos.

    La reunión extraordinaria se ha celebrado después de varios días de tensión entre los socios europeos por la respuesta a la crisis de Ceuta, marcada por las críticas de 22 Estados miembro a la política migratoria española y la petición, tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de ese grupo de países, de convocar un encuentro urgente de los ministros de Interior para coordinar una respuesta común del bloque.

    Más sobre:Unión EuropeaCeutaMigración

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