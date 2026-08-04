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    Arsene Wenger critica el plan que buscaba vender el Mundial: “Abandonar este proyecto era absolutamente necesario”

    El director de Desarrollo del Fútbol de la FIFA aseguró que nunca participo de la iniciativa que intentaba privatizar la Copa del Mundo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    VALERIANO DI DOMENICO

    La FIFA ha enfrentado días complejos tras el término de Norteamérica 2026. Tras la competencia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer una propuesta para vender el Mundial.

    Esta medida generó un amplio rechazo de las distintas asociaciones miembro y ha generado que diversas personas le den la espalda al mandamás del fútbol, entre ellas su mano derecha Carlos Cordeiro.

    Ahora llegó el caso de Arsene Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol de la FIFA quien se desmarcó de la iniciativa.

    A través de un comunicado, el exentrenador del Arsenal indicó que “junto con mi equipo, superviso el análisis de datos del juego, el centro de formación online de la FIFA, el desarrollo de la formación de jóvenes a través de 60 academias repartidas por 60 países donde más se necesitan y las competiciones juveniles en todo el mundo”.

    No participé en la elaboración de este plan estratégico y me enteré de este proyecto a través de los medios de comunicación. La decisión de abandonar este proyecto era absolutamente necesaria e indiscutible, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad”, complementó.

    Infantino solicita ayuda

    Debido a las repercusiones que tuvo la idea, Gianni Infantino quedo tambaleando en su puesto, pensando en las próximas elecciones. Por lo mismo, y de acuerdo a lo que publica New York Post, Infantino espera que la administración de Donald Trump le preste apoyo en su afán de mantenerse al frente del organismo.

    Incluso, ya habría programado conversaciones privadas con el secretario de Estado, Marco Rubio. Es conocida la buena relación que mantiene el máximo dirigente del organismo balompédico con el presidente de Estados Unidos, nexo que espera explotar para asegurar su cargo.

    Dos fuentes familiarizadas con el tema confirmaron al medio de la Gran Manzana que Infantino quiere mantener una llamada con el máximo diplomático estadounidense este mismo lunes.

    “Quería conectarse online con la secretaria para hablar sobre cómo el fútbol puede ser una forma de influencia cultural para Estados Unidos. Sin embargo, todos sabemos que se trata de proteger los puestos de trabajo. En este momento, no se trata de otra cosa”, advirtió una fuente a The Post.

    Otro cercano a la administración afirmó al mismo periódico que Infantino se siente “aislado” por la avalancha de cobertura mediática negativa. Es más, el europeo “está buscando aliados importantes que le brinden apoyo público”.

    El medio también ha sabido que Infantino, de 56 años, ha intentado repetidamente, sin éxito, contactar por teléfono con Trump en los últimos días. Una situación que se ha hecho más imperiosa desde que su proyecto de vender los activos comerciales del juego a inversores privados fracasó rotundamente.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFIFAGianni InfantinoArsene Wenger

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