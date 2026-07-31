Pierde a su principal aliado en la FIFA: asesor de Gianni Infantino renuncia tras la puesta en venta del Mundial

Un duro golpe recibió Gianni Infantino después de que este anunciara la idea de crear la FIFA Forward Enterprise con la idea de vender el Mundial para generar nuevos recursos. Este viernes el principal asesor del italiano, Carlos Cordeiro, anunció su renuncia como asesor del mandamás del fútbol.

Lo hizo a través de una carta compartida en LinkedIn, en la que desmenuza las razones que lo llevaron a tomar la decisión, remarcando que no tuvo relación con la elaboración de la propuesta.

“Como asesor principal del presidente de la FIFA, exbanquero y aficionado al fútbol de toda la vida, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa del Mundo”, señala de entrada.

“Permítanme ser claro: no tuve ninguna implicación en esta propuesta y me opongo a ella sin lugar a dudas. Es un mal acuerdo para las Asociaciones Miembros de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal trato para el futuro a largo plazo del fútbol”, plantea.

Además, establece que “el fútbol ha sido central en mi vida y, tras más de 35 años en la banca, entiendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de regalar parte de él. Por eso esta propuesta debería ser rechazada”.

Los argumentos

Para defender su postura, Cordeiro remarcó que “la FIFA ya tiene acceso a recursos financieros extraordinarios. La organización cuenta con miles de millones de dólares en reservas y sin deudas. El propio presidente de la FIFA ha destacado los 15.000 millones de dólares en ingresos generados entre 2022 y 2026. Si las Asociaciones Miembros consideran que se necesita inversión adicional para desarrollar el juego, la FIFA ya tiene la capacidad financiera para proporcionar ese apoyo con sus recursos existentes. En ese contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.200 millones de dólares tiene poco sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”.

A continuación sostiene que “tal éxito económico no fue accidental. Fue ejecutado por profesionales experimentados del fútbol que rompieron los récords comerciales de la FIFA. Sin embargo, a pesar de esos logros, ahora se le pide a la FIFA que crea que se necesitan inversores externos para desbloquear un mayor valor. No acepto esa propuesta. Las personas que lograron este éxito ya han demostrado que la FIFA posee la experiencia necesaria para seguir haciendo crecer tanto el juego como su futuro comercial”.

Además, plantea algunas dudas sobre el proceso: “Lo más preocupante de todo es la ausencia de respuestas a preguntas fundamentales. ¿Por qué este trato? ¿Por qué ahora? ¿Qué supervisión existe? ¿Quién se beneficia? ¿Hubo un proceso competitivo? ¿Qué gobernanza se establecerá? ¿Qué obtendrán finalmente los inversores y a qué coste para el fútbol?”.

“Estas preguntas siguen sin respuesta, y sin embargo se pide a las Asociaciones Miembros que tomen una decisión de enorme importancia en apenas 50 días o corren el riesgo de quedarse atrás. Esa no es una forma responsable de determinar el futuro del fútbol mundial”, complementa.

Por todo lo anterior, anunció que “esta propuesta se ha convertido en una cuestión definitoria para el futuro de la FIFA. Tras una cuidadosa consideración, ya no puedo continuar en mi papel como Asesor Principal del Presidente de la FIFA. Por tanto, he dimitido con efecto inmediato”.

“La responsabilidad de la FIFA no es maximizar los beneficios comerciales bajo ningún coste. Es proteger y fortalecer el fútbol para las futuras generaciones. Cuando esos principios entran en conflicto, el fútbol debe ser lo primero”, indicó.

Por último, sostiene que “ha sido el privilegio de toda una vida servir a la FIFA durante más de cinco años y trabajar junto a personas dedicadas y con principios que se preocupan profundamente por el juego. Espero que ellos también alcen la voz, porque decisiones de esta magnitud deberían tomarse en interés del fútbol, no de quienes se benefician de él”, cerró Carlos Cordeiro.