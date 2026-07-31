Ausencia récord de 54 días del líder de Camerún, de 93 años, genera especulaciones sobre su salud

El presidente de Camerún, Paul Biya, y la primera dama Chantal Biya en Yaundé, en febrero de 2022.

Una pregunta pide respuesta en Camerún: ¿dónde está el presidente Paul Biya? Durante más de cuatro décadas, el líder de 93 años ha estado al mando de la nación africana rica en petróleo.

Sin embargo, en las últimas semanas la preocupación ha ido creciendo entre los cameruneses y los observadores debido a su ausencia, que ya se prolonga por 54 días.

El presidente Biya, el jefe de Estado de mayor edad del mundo, abandonó el país el 7 de junio para lo que los funcionarios llamaron una “estancia corta y privada en Europa” con su esposa, Chantal Biya, de 55 años. El gobierno no reveló el país exacto de Europa.

El presidente de Camerún, Paul Biya, y la primera dama Chantal Biya en Yaundé, en febrero de 2022. CHARLY TRIBALLEAU

Biya, que asumió el cargo en 1982 después de un período de siete años como primer ministro, ha tenido ausencias cada vez más largas de Camerún en los últimos años y pasa gran parte de su tiempo en el hotel InterContinental de cinco estrellas en Ginebra. El líder camerunés ha realizado frecuentes viajes a Suiza a lo largo de los años, a veces por motivos médicos.

Pero, esta vez, el ministro de Comunicación, René Emmanuel Sadi, negó el 18 de junio que Biya hubiera sido hospitalizado en Ginebra. Afirmó que gobernante goza de buena salud y “trabaja desde Ginebra, donde reside actualmente”.

🇨🇲 FLASH | Paul Biya, le président du Cameroun, n’a pas été vu en public depuis 50 jours. Le pays est en "pilotage automatique", critique l’opposition. pic.twitter.com/8S0p4d6hYK — Cerfia (@CerfiaFR) July 29, 2026

“Los informes que afirman lo contrario son pura fantasía y manipulación maliciosa destinada a desestabilizar la opinión”, añadió. Jacques Fame Ndongo, alto funcionario del partido gobernante y ministro de Educación Superior, dijo que Biya había estado “siguiendo meticulosamente los expedientes que le presentaron sus asistentes... dondequiera que esté”.

El Ministro de Trabajo, Grégoire Owona, dio una explicación diferente, diciendo que el presidente estaba de vacaciones anuales y comparándolo con los ciudadanos cameruneses comunes y corrientes. “Paul Biya, elegido por el pueblo camerunés y pagado por él, es un trabajador que tiene derecho a vacaciones anuales”, afirmó. “Su empleador está obligado a concedérselo. Él informó a su empleador antes de partir y hará lo mismo a su regreso”.

Paul Biya en Suisse : pourquoi le président n’a pas encore regagné le Cameroun https://t.co/ukOcuTELKn — Jeune Afrique (@jeune_afrique) July 30, 2026

Según The Guardian, las autoridades camerunesas prohibieron hablar sobre la salud de Biya en octubre de 2024, durante otra ausencia. Sin embargo, en las últimas semanas los medios locales han publicado afirmaciones de que está gravemente enfermo, y en las redes sociales han resurgido chistes acerca de que Biya es un presidente que trabaja desde el extranjero o un presidente que trabaja a distancia.

Mamadou Mota, vicepresidente del partido opositor Movimiento del Renacimiento de Camerún, dijo que la última ausencia de Biya había creado un “claro vacío institucional”. “Un país no puede ser gobernado por control remoto mientras no se aborden desafíos socioeconómicos críticos”, afirmó.

Otro partido de oposición, el Frente Socialdemócrata, ha argumentado que la cuestión no es si el presidente tiene el derecho constitucional a viajar, sino más bien la incapacidad del gobierno para explicar la extensión de lo que inicialmente se había descrito como una breve visita privada. Otra líder de la oposición, Patricia Tomaïno Ndam Njoya, de la Unión Democrática de Camerún, pidió un procedimiento imparcial para determinar cualquier “incapacidad temporal o permanente del jefe de Estado”.

50 jours d'absence : un nouveau record pour Paul Biya, et son séjour le plus long à l'étranger. De quoi alimenter les rumeurs sur l'état de santé du président camerounais ⤵️ pic.twitter.com/IVWYxjhlf6 — Jeune Afrique (@jeune_afrique) July 27, 2026

En abril, el Parlamento reintrodujo el cargo de vicepresidente como parte de una reforma constitucional, pero el puesto aún no se ha cubierto, lo que deja a Camerún sin un funcionario designado en caso de que el presidente quede incapacitado. Mientras, según se informa, el hijo y el hijastro de Biya compiten por un puesto, los desacuerdos públicos entre los ministros del gabinete se han convertido en algo común.

Antes de la creación del cargo de vicepresidente, la Constitución estipula que el presidente del Senado se convierte en presidente interino en caso de muerte o incapacidad permanente del presidente, y se deben celebrar nuevas elecciones presidenciales dentro de 20 a 120 días.

El actual presidente del Senado es Aboubakary Abdoulaye, de 65 años, elegido en marzo, sucediendo a Marcel Niat Njifenji, de 91 años.

La última aparición pública del presidente Biya de la que se tuvo amplia difusión fue el 20 de mayo pasado, durante las celebraciones del Día Nacional de Camerún en Yaundé, la capital.