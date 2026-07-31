“¿Cuántos muertos faltan?”: Alcalde Tamayo apunta al gobierno por seguridad tras nuevo homicidio en Cerro Navia

En Desde la Redacción, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, conversó sobre la seguridad de la comuna, sosteniendo que no ha existido ningún cambio en la materia con el nuevo gobierno, en el marco del fallecimiento de un hombre tras quedar atrapado en medio de una balacera en el sector.

“Entonces hoy hemos llegado a la misma cantidad que todo el año 2025. Y muchas veces, claro, los alcaldes ahora, cuando son oposición, entre comillas, levantan la voz. Nosotros lo tuvimos en noviembre, y ustedes lo pueden revisar; afuera de La Moneda pusimos un recurso de protección ante la Excelentísima Corte de Apelaciones (...) y hasta el momento la situación permanece exactamente igual ”, aseguró el jefe comunal en el programa de streaming de La Tercera.

En esa línea, confirmó que se comunicó con el ministro de Seguridad, Martín Arrau. “Anoche nos comunicamos, muy tarde, y debo reconocer que eso me escribió para que nos encontremos en los próximos días”, informó Tamayo.

Asimismo, el jefe comunal fue consultado si desde noviembre de 2025 hasta la actualidad ha existido algún cambio en materia de seguridad con el nuevo gobierno, a lo que respondió: “Ninguno”.

“Me encantaría decir lo contrario. Me encantaría decir que, mira, hay un esfuerzo adicional de carabineros, de policías, de fiscales que están con dedicación inclusiva. Nos hemos reunido hasta con el fiscal nacional, todo el concejo municipal. Fui a decirle esto al Presidente (José Antonio Kast), a esta distancia, decirle: ‘Por favor’. O sea, si no tomamos acciones distintas, ¿cómo vamos a esperar resultados diferentes, verdad? Entonces, ¿con quién más? ¿A quién más podemos recurrir? “, planteó Tamayo.

El alcalde de Cerro Navia relató que “lo que nosotros hemos preguntado es: ¿cuántos muertos faltan?”. Añadiendo que “espero, me siento esperar que aumenten de 11 a 22 los homicidios en la comuna de Cerro Navia. Pero no hay ninguna respuesta. Y yo no creo que la autoridad, tanto de Carabineros como de la Fiscalía, sea indiferente, sea indolente, pero las acciones no están, no se observan”.

Junto con ello, afirmó que apoya la propuesta del ministro Arrau de cambiar la norma constitucional de los estados de excepción para que el Ejército apoye en labores de orden y seguridad.

“En la medida de poder hacer una modificación constitucional que permita decretar estado de excepción en sectores que están hoy día tomados por bandas criminales. Eso ocurre. Quisiéramos que no ocurriera en nuestro país, pero eso ocurre. No solamente en las comunidades rurales, sino en distintas comunidades de nuestro país. Y no podemos, solamente por concepciones de corte ideológico o por heridas graves del pasado, impedir que más actores se suban”, indicó.

Agregando que: “ El Ejército podría hacer una función extraordinaria. Nunca solo. Porque evidentemente sabemos que no es su fuerte estar registrando con identidad, haciendo controles. No, pero sí en apoyo y en auxilio a carabineros que en nuestras comunas habitualmente son muy pocos”.

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