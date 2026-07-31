Gianni infantino recibe otro golpe: Asia se suma al rechazo a la propuesta de venta del Mundial

La propuesta de Gianni Infantino para la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE) suma nuevos detractores. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) dio a conocer su rechazo a la iniciativa, sumándose así a la postura que antes habían manifestado la UEFA y Concacaf.

A través de un comunicado en la página web oficial, el ente comparte que “la AFC se solidariza con la UEFA y la CONCACAF al expresar su profunda preocupación por la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada en sus principales competiciones y por el proceso de toma de decisiones en torno a la FFE. El hecho de que la situación haya llegado al punto en que la posibilidad real de un boicot a la Copa Mundial de la FIFA se haya convertido en tema de debate público debería preocupar a todos los que se preocupan por el futuro de nuestro deporte. El fútbol jamás debería haber estado en esta situación”.

Agregan que “ante este panorama, y ​​a la luz de las claras posturas expresadas por la UEFA y la CONCACAF, así como de las divisiones sin precedentes surgidas en el mundo del fútbol, ​​la AFC considera que la propuesta de la FFE no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante. La Copa Mundial de la FIFA es la cumbre del fútbol mundial y su fuerza reside en la participación de todas las Confederaciones y las principales naciones futbolísticas del mundo. Cualquier propuesta que ponga en riesgo la unidad y el carácter universal de la competición debe ser reconsiderada”.

“Si bien el debate inmediato se centra en la FFE, la AFC considera que este asunto va mucho más allá de una sola propuesta. De hecho, ha puesto al descubierto deficiencias fundamentales en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA que deben abordarse. Aunque la AFC toma nota de la última aclaración de la FIFA sobre la propuesta, las principales preocupaciones en torno a la gobernanza, el proceso institucional y una consulta efectiva siguen sin respuesta”, continúan.

Además, consideran que “una propuesta de tal trascendencia, con el potencial de afectar el futuro comercial, deportivo y estratégico del fútbol mundial, no debe surgir a través de procesos que dejen a las Confederaciones, las Asociaciones Miembro (AM) e incluso a los propios órganos rectores de la FIFA, incluido el Consejo de la FIFA, marginados. El objetivo primordial del fútbol mundial debe ser garantizar que las decisiones de tal magnitud se desarrollen mediante procesos basados ​​en la transparencia y que gocen de la confianza de la comunidad futbolística”.

Más adelante sostienen que “la AFC considera que este momento debe servir de catalizador para fortalecer la reforma institucional. Si bien cada Asociación de la FIFA debe tener la oportunidad de considerar y decidir sobre propuestas que afecten el futuro del fútbol mundial, una democracia significativa no se mide únicamente por la posibilidad de votar. Comienza con una gobernanza transparente, consultas oportunas, deliberaciones informadas y una participación genuina a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones”.

Por lo anterior, “la AFC insta a la FIFA a que lleve a cabo una revisión urgente de su marco de gobernanza y toma de decisiones para garantizar que las propuestas de importancia mundial se elaboren mediante una consulta adecuada, una participación significativa y una supervisión apropiada por parte de los órganos estatutarios de la FIFA”.

“La Copa Mundial de la FIFA, y el fútbol en sí, pertenecen a toda la familia del fútbol mundial. Su futuro debe construirse siempre de forma colectiva, a través de instituciones que reflejen las voces de todas las Confederaciones y AMA”, concluyen.

Con esto, La propuesta de la FIFA sufre un nuevo revés, pues necesitan el respaldo de la mayoría de sus 211 asociaciones para sacar adelante el proyecto.

Sin embargo, con los 55 votos de la UEFA, los 41 de la Concacaf y ahora los 47 de la AFC, ya son 143 federaciones las que forman un bloque contrario a la propuesta.