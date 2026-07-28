“A la FIFA no le corresponde venderlo”: propuesta de Gianni Infantino de privatizar el Mundial genera repudio de la UEFA.

Vender la Copa del Mundo a inversionistas privados. Esa es la propuesta que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encuentra trabajando durante estos días, según The Times. La idea generó el rechazo inmediato de la UEFA, organización que, a estas alturas, ya es abiertamente opositora a la gestión del timonel de la Federación Internacional tras el caso de Folarin Balogun.

En un artículo titulado “El Mundial a la venta: el plan de Gianni Infantino para vender participaciones en el torneo”, el medio detalla que la FIFA planea privatizar los derechos comerciales de la Copa del Mundo a través de la creación del FIFA Forward Enterprise, para así recaudar US$ 20.000 millones. Esto permitiría que las 211 asociaciones miembro -las que deben aprobar esta moción- reciban US$ 86 millones de aquí al 2038 cada una, incluyendo un pago de US$ 20 millones como capital único.

Luego, a través de un comunicado, la FIFA detalló: “De acuerdo con su mandato, la administración de la FIFA está explorando la posibilidad de integrar los derechos comerciales de la FIFA —que abarcan la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias— con la gestión operativa de los torneos de la FIFA mediante la creación de FIFA Forward Enterprise. Se ha iniciado un proceso de consulta tras la recepción de una propuesta que busca aprovechar al máximo el potencial de los derechos de transmisión y los patrocinios de la FIFA en todos sus torneos de fútbol masculino, femenino y juvenil".

En ese contexto, la FIFA señaló que trabaja con diversas firmas para buscar inversores, como JP Morgan y Thrive Capital, “una empresa de inversión fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, Jared Kushner”, según The Guardian.

El enérgico rechazo de la UEFA

La idea de la FIFA y de Gianni Infantino, quien sería una especie de CEO de esta nueva entidad, encontró el repudio de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA).

“Esto traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma muy en serio. Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y lo mismo deberían hacer todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente, con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", publicó la entidad presidida por el esloveno Aleksander Ceferin, uno de los nombres que ha sido sondeado para reemplazar a Infantino en la testera de la FIFA.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

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