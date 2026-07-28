O’Higgins toma nota: Carlos Palacios vuelve a lesionarse en Boca Juniors de cara al duelo por la Copa Sudamericana
La prensa argentina descartó la presencia del volante chileno en la revancha con los rancagüinos. ¿La razón? Una sobrecarga en el músculo pectíneo que se resintió en la práctica de este martes.
No viaja. Y suma una nueva lesión al negro historial que acumula durante este año. Carlos Palacios se volvió a resentir en la práctica de este martes y, según la prensa argentina, no integrará la delegación de Boca Juniors que viajará a Chile para enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana.
“Boca informó días atrás que (Palacios) sufría una sobrecarga en el músculo pectíneo, aunque el panorama parecía mejorar: el lunes se entrenó a la par del grupo en Boca Predio y todo indicaba que podía meterse en la lista para viajar a Chile”, informó el diario Olé.
Pero, el periódico transandino detalló que “en la práctica de este martes el delantero volvió a resentirse de la molestia y el cuerpo técnico decidió no correr riesgos. Así, quedó descartado para el encuentro decisivo ante O’Higgins”.
Un golpe duro para el volante chileno, porque durante esta temporada ha jugado poco y no logró consolidar lo que había hecho en el cuadro xeneize en el 2025. Cabe recordar que la Joya debió pasar por el quirófano para tratar una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha y estuvo todo el primer semestre sin poder jugar.
Y aunque había sumado 17 minutos en la Copa Argentina, frente a Sarmiento, en junio pasado, otra vez las lesiones afectaron su presencia en el equipo y hasta se habló de una posible venta durante de este mercado invernal. Sin embargo, el nuevo adiestrador de Boca, Rodolfo Arrabarruena, quiere probarlo en su equipo e intentar armar un once que saque a los de la franja dorada del mal momento deportivo por el cual atraviesan.
“Estoy preocupado por todo, la parte defensiva y la ofensiva. Es un palo importante, un baño de realidad. Habrá que agachar la cabeza y trabajar. El primer responsable soy yo”, aseguró el “Vasco” tras caer ante Deportivo Riestra por 3-0 en el reinicio de la liga argentina.
Luego añadió que “no inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa. Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les íbamos a poder entrar nunca”.
Cabe recordar que en el repechaje ante el equipo celeste, el cuadro bonaerense tiene la ventaja de haber ganado 1-0 en el cotejo de ida. Por lo mismo, le sirve empatar o ganar en el estadio El Teniente para seguir avanzando en la justa continental. En tanto, el elenco chileno debe anotar dos tantos para avanzar de manera directa y si triunfan por la cuenta mínima, el pase se definirá en una tanda de penales. El duelo está programado para las 20:30 horas de este jueves 30 de julio y será transmitido por ESPN y Disney Premium.
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