O’Higgins toma nota: Carlos Palacios vuelve a lesionarse en Boca Juniors de cara al duelo por la Copa Sudamericana

No viaja. Y suma una nueva lesión al negro historial que acumula durante este año. Carlos Palacios se volvió a resentir en la práctica de este martes y, según la prensa argentina, no integrará la delegación de Boca Juniors que viajará a Chile para enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana.

“Boca informó días atrás que (Palacios) sufría una sobrecarga en el músculo pectíneo, aunque el panorama parecía mejorar: el lunes se entrenó a la par del grupo en Boca Predio y todo indicaba que podía meterse en la lista para viajar a Chile”, informó el diario Olé.

Pero, el periódico transandino detalló que “en la práctica de este martes el delantero volvió a resentirse de la molestia y el cuerpo técnico decidió no correr riesgos. Así, quedó descartado para el encuentro decisivo ante O’Higgins”.

Un golpe duro para el volante chileno, porque durante esta temporada ha jugado poco y no logró consolidar lo que había hecho en el cuadro xeneize en el 2025. Cabe recordar que la Joya debió pasar por el quirófano para tratar una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha y estuvo todo el primer semestre sin poder jugar.

Y aunque había sumado 17 minutos en la Copa Argentina, frente a Sarmiento, en junio pasado, otra vez las lesiones afectaron su presencia en el equipo y hasta se habló de una posible venta durante de este mercado invernal. Sin embargo, el nuevo adiestrador de Boca, Rodolfo Arrabarruena, quiere probarlo en su equipo e intentar armar un once que saque a los de la franja dorada del mal momento deportivo por el cual atraviesan.

“Estoy preocupado por todo, la parte defensiva y la ofensiva. Es un palo importante, un baño de realidad. Habrá que agachar la cabeza y trabajar. El primer responsable soy yo”, aseguró el “Vasco” tras caer ante Deportivo Riestra por 3-0 en el reinicio de la liga argentina.

Luego añadió que “no inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa. Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les íbamos a poder entrar nunca”.

Cabe recordar que en el repechaje ante el equipo celeste, el cuadro bonaerense tiene la ventaja de haber ganado 1-0 en el cotejo de ida. Por lo mismo, le sirve empatar o ganar en el estadio El Teniente para seguir avanzando en la justa continental. En tanto, el elenco chileno debe anotar dos tantos para avanzar de manera directa y si triunfan por la cuenta mínima, el pase se definirá en una tanda de penales. El duelo está programado para las 20:30 horas de este jueves 30 de julio y será transmitido por ESPN y Disney Premium.