SII estudia apelar a sobreseimiento de Sergio Jadue en causa por delitos tributarios vinculados a sobornos del FIFA Gate

El Servicio de Impuestos Internos (SII) estudiará presentar un recurso de apelación para revertir la determinación del 13° tribunal de Garantía de Santiago que dispuso el sobreseimiento definitivo del expresidente de la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) Sergio Elías Jadue Jadue.

“La persecución penal de quienes cometen delitos tributarios es fundamental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que a todos nos corresponden como ciudadanos desde el punto de vista de los impuestos, y, en esa perspectiva, el SII agotará todas las instancias que considera el ordenamiento jurídico para conseguir que así sea”, manifestó el organismo en un comunicado difundido la tarde de este martes.

Jadue fue formalizado en ausencia por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente como autor de dos delitos de apropiación indebida y dos delitos tributarios de presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas para la determinación del impuesto a la renta.

Se trata de ilícitos que habría cometido entre 2014 y 2016, cuando encabezaba el balompié nacional.

Este martes, la magistrada Paz Reyes Moreno acogió la solicitud de sobreseimiento de la defensa, atendiendo a que el hecho más reciente por el que Jadue fue formalizado habría ocurrido el 2 de mayo de 2016 y han transcurrido más de 10 años, por lo que se completó el plazo exigido para la prescripción de la acción penal que deriva de los delitos simples en el caso del prófugo ausente.

La causa por delitos tributarios en los que habría incurrido el calerano se inició en 2016, cuando ya había abandonado el país con rumbo a Estados Unidos.

Esa arista se relaciona a los ingresos ilegales que recibió mediante soborno en el contexto del escándalo de corrupción del llamado FIFA Gate, por adjudicar irregularmente derechos de transmisión y televisación de torneos internacionales de fútbol profesional.

Jadue cooperó con Estados Unidos en la investigación de esa trama y permanece en Miami a la espera de su sentencia.

US$1,6 millones en Islas Vírgenes

En la arista penal por este caso en Chile, el SII interpuso el 1 de abril de 2016 una querella criminal por la presentación de declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas o incompletas, al omitir ingresos por más de US$1,6 millones percibidos mediante una sociedad constituida en Islas Vírgenes.

Posteriormente, el 17 de enero de 2017, el organismo presentó una ampliación de la querella primitiva, por los Años Tributarios no comprendidos en la acción anterior.

El 18 de enero de 2017, Jadue fue formalizado en ausencia, con fines de extradición, siendo acogida dicha solicitud por parte del 13° Juzgado de Garantía de Santiago y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 26 de enero de 2017.

Hasta la fecha, el exdirigente deportivo sigue en Estados Unidos, manteniéndose pendiente su extradición a territorio nacional.