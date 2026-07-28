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    Política

    Presidenta del Senado advierte riesgo en que test de drogas derive en destitución de parlamentarios

    Además, Paulina Núñez (RN) consideró como "innecesario" el proyecto antiaborto de los libertarios llamado "Escucha su Corazón". "No me parace", recalcó al anunciar su rechazo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Nuñez no comparte proyecto “Escucha su Corazón” y expresa dudas por nueva causal de cesación del cargo por consumo de drogas Prensa RN

    Severas dudas expresó la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), respecto de la propuesta que ingresará el gobierno la próxima semana para darle un marco constitucional a los test de drogas para autoridades.

    Al igual que otros senadores, este lunes, la titular de la Cámara Alta, tampoco concurrió a la ceremonia realizada en La Moneda, en la que el Presidente José Antonio Kast, firmó la reforma a la Carta Fundamental, que -además de hacer obligatorios estos exámenes- establece una nueva causal de cesación de cargo para los dignatarios a los que se les compruebe el consumo de sustancias ilícitas.

    La medida sería aplicable a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Sin embargo, la reforma no incluye, por ahora, al Presidente de la República, ni a jueces del Poder Judicial, ni autoridades de la Fiscalía, de la Contraloría, de las FF.AA. o las policías.

    Si bien la senadora Núñez dijo ser partidaria de establecer controles obligatorios -de hecho, es autora de una moción en esa línea-, expresó sus dudas de que la iniciativa tenga como castigo la destitución de autoridades parlamentarias.

    “El proyecto de reforma constitucional establece también sanciones, ni más ni menos que la remoción del cargo, y aquí estamos hablando de autoridades elegidas democráticamente. Por lo tanto, un falso positivo o alguna duda en el procedimiento obviamente que no puede transformarse eventualmente en ir modificando las representaciones, los quorum o que alguien elegido democráticamente pierda su escaño”, enfatizó sobre la propuesta del gobierno.

    Agregó, que a la espera de que la reforma del Presidente avance, la Cámara Alta continuará tramitando el proyecto que busca que los senadores tengan la obligación de realizarse exámenes de droga y de manera aleatoria.

    “En el caso, la modificación al reglamento del Senado y antes que el gobierno lo dijera, los tiempos los teníamos bien definido. Y, por lo tanto, los primeros en hacernos este examen vamos a ser quienes estamos conduciendo el Senado, me refiero al vicepresidente Iván Moreira y quien habla”, señaló Núñez.

    Además, pidió incluir a otras autoridades en estos exámenes. “Creo que añadir a los seremis me parece que es lo que corresponde. Todas las autoridades de gobierno deben hacérselo y creo que, a esta altura, a propósito que estamos hablando de cuestiones como la presencia del crimen organizado, lógicamente que quienes tomamos decisiones, tenemos que tenerlo como un deber”.

    En otro tema, la presidenta del Senado también manifestó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL), “Escucha su corazón”.

    La iniciativa busca que cuando una mujer solicite abortar bajo las tres causales, el médico tratante le proponga escuchar los latidos del embrión o feto. En el caso que rechace la propuesta, el profesional de la salud deberá rechazar desarrollar el procedimiento.

    Consultada sobre la iniciativa, la senadora enfatizó que el proyecto “no me parece y lo encuentro innecesario”.

    “Lo primero que tenemos que hacer pensando en el país es ordenarnos en nuestro propio sector, sin duda. Luego de eso, cuando a nosotros no nos parezca, y aquí salgo de mi rol como presidenta del Senado, un proyecto que venga a instalar temas que además no son necesarios, por supuesto que lo vamos a decir”, enfatizó Núñez.

    Más sobre:SenadoPaulina NúñezEscucha su corazónRenunciasDrogas

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