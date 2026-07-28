Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa, mediante su sitio web, se trata de interrupciones del suministro a realizar por algunas horas, con el objetivo de concretar trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz programado

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles 29 de julio:

Lo Barnechea: desde las 11:30 a las 13:30 horas.

Vitacura: desde las 10:00 a las 18:00 horas.

Macul: desde las 10:00 a las 17:00 horas.

Macul: desde las 00:00 a las 06:00 horas.

Maipú: desde las 9:30 a las 15:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Cerrillos: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio se puede contactar a Enel mediante los siguientes canales: