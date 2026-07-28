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    Cuatro veces el PIB de Chile: la estrepitosa caída en valor de las empresas de Elon Musk

    A mediados se junio, la empresa aeroespacial había logrado convertirse en la quinta empresa más valiosa del mundo, con un market cap de US$ 2,65 billones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    SpaceX y Tesla, las empresas ligadas al empresario de origen sudafricano.

    No son los mejores días para Elon Musk. Es que las empresas ligadas al empresario de origen sudafricano, SpaceX y Tesla, han borrado en conjunto US$ 1,5 billones de capitalización bursátil desde mediados de junio, una cifra equivalente a poco más de cuatro veces el PIB anual de Chile.

    El retroceso se produce tras un desplome cercano a 50% en SpaceX desde su máximo y una caída de 18% en Tesla desde la entrega de sus resultados la semana pasada.

    El 16 de junio pasado, a días de su estreno en bolsa, la empresa aeroespacial había logrado convertirse en la quinta empresa más valiosa del mundo, con un market cap de US$ 2,65 billones, cifra considerablemente superior a los US$ 1,54 billones de este martes.

    Tesla, por su parte, ha venido cayendo sistemáticamente en bolsa en 2026, tendencia que se acentuó en las últimas sesiones, tras un reporte de resultados que no fueron del gusto de los inversionistas.

    Las acciones ya acumulan una contracción de 32,84% este año, de 3,46% en doce meses y el precio se sitúa en su punto más bajo exactamente desde el 28 de julio de 2025, de acuerdo a los registros de Tradingview.

    Acción de Tesla está en su nivel más bajo en un año.

    Atentos a SpaceX

    Y la próxima semana podría ser todavía más agitada, en función de cómo el mercado de opciones está valorando dos eventos relevantes y consecutivos: los primeros resultados trimestrales de SpaceX, el próximo martes, y el fin del período de bloqueo (lock-up) para los accionistas internos de la compañía, dos días después.

    Los precios de las opciones implican un movimiento de 15% en SpaceX tras los resultados, con una volatilidad implícita de 122 en la acción. Ese nivel es superior al de todas las compañías del S&P 500 con excepción de SanDisk, que cayó 16% este martes, según los datos citados por CNBC.

    El cohete Starship, de SpaceX. Europa Press/Contacto/Charles Br

    El reporte también gatilla el particular esquema de bloqueo de SpaceX, que permite a los accionistas internos comenzar a vender acciones antes del plazo habitual de 180 días. Eso deja disponibles para negociación más de 900 millones de acciones, equivalentes a 20% de los títulos bloqueados elegibles.

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