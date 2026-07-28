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    Nivel de agua acumulada en embalses supera ya el registro del año pasado a julio, tras fuerte sistema frontal

    En tan solo siete días el nivel acumulado de agua en los embalses aumentó 21%. En lo que va del año, al 27 de julio, el incremento es de 11% versus 2025.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Embalse del Yeso, ubicado en la Región Metropolitana, ha disminuido el nivel acumulado de agua 20% respecto del año pasado. Hans Scott

    Las fuertes lluvias que han tenido lugar en el país desde la semana pasada y que dañaron mayormente a las regiones de Atacama y Coquimbo, dan cuenta de un efecto positivo en materia de la situación de los embalses a lo largo del territorio nacional.

    Producto del agua acumulada en los días recientes, al 27 de julio su nivel supera en 11% el registro existente a igual fecha del año pasado.

    Así lo revela el reporte de la Dirección General de Aguas (DGA), que muestra que el agua acumulada a esa fecha alcanzó los 5.214 millones de metros cúbicos, mientras a fines de julio de 2025 el recurso hídrico registró 4.706 millones de metros cúbicos.

    Pese al sistema frontal, la semana pasada el nivel de agua embalsada todavía no superaba la del año previo y se ubicaba en 4.316 millones de metros cúbicos. Entonces, en siete días, el incremento fue de 21%.

    El registro del organismo monitorea 25 embalses localizados en nueve regiones del país, los que están diversificados por función: 64% para riego, 16% para generación eléctrica, 12% para agua potable y 8% para un mix de generación y riego.

    Lago Laja y Colbún

    La semana anterior había cinco embalses cuyo volumen era menor al 20% de su capacidad de almacenamiento. Ya esta semana ese número bajó a dos, los que corresponden a Peñuelas (15%), en la Región de Valparaíso, y al Lago Laja (18%), en la Región de Biobío.

    No obstante, el Lago Laja es el embalse más grande que reporta el organismo, con una capacidad de 5.582 millones de metros cúbicos. De hecho, hasta el lunes este embalse, utilizado para generación y riego, disponía de más agua acumulada que todos los restantes, con 1.020 millones de metros cúbicos, lo que implica un aumento de 7% desde la semana pasada.

    A igual fecha de 2025, el Lago Laja alcanzaba una capacidad de 24%, con 1.363 millones de metros cúbicos. De tal forma, actualmente el embalse anota una disminución de 25%.

    En la Macrozona Norte destacan ocho embalses ubicados en la Región de Coquimbo, con Recoleta, Culimo y Corrales en su capacidad total, e incluso, con reportes de vertimiento de agua.

    Más al sur, un embalse importante para la Región de Valparaíso es el de Los Aromos, por su abastecimiento de agua potable para el sector. Esta infraestructura hídrica se encuentra al 83% de su capacidad, con 29 millones de metros cúbicos de un volumen total de 35 millones de metros cúbicos.

    Por su parte, el embalse Rapel, localizado en la Región de O’Higgins, se encuentra al 75% de su capacidad, con 522 millones de metros cúbicos. Comparado con fines de julio del año pasado, el nivel embalsado de este año se ha incrementado 33%.

    En tanto, el embalse Colbún, ubicado en la Región del Maule, relevante para la generación eléctrica, alcanzó al 27 de julio un volumen de agua acumulada de 967 millones de metros cúbicos, con lo cual está en 63% de su capacidad. A igual plazo de 2025 se encontraba en 38%, en 583 millones de metros cúbicos. Así, el alza interanual de agua acumulada es de 68%.

    Por último, el embalse del Yeso, en la Región Metropolitana, utilizado para agua potable, alcanza un 65% de su capacidad con 144 millones de metros cúbicos, de una infraestructura capaz de 220 millones de metros cúbicos. Este embalse disminuyó el nivel acumulado de agua frente al año pasado, en 20%.

    Alza de nieve

    En paralelo, las diez rutas de nieve que mide la DGA, entre las cuencas del Elqui y el Biobío, reportaron una altura de nieve de 148 centímetros, lo que constituye un alza relevante frente a los 33 centímetros que se alcanzaban a similar fecha de 2025. Eso sí, el dato de esta semana son dos centímetros menos que la anterior.

    El equivalente en agua de la nieve, sin embargo, aumentó de 331 milímetros la semana pasada a 443 milímetros este lunes. Este valor está lejos de los números que se observaban a estas fechas el año pasado, que llegaban a 86 milímetros.

    El norte del país, en especial la Región de Coquimbo, se ha visto beneficiado enormemente por el sistema frontal. Las rutas Cerro Olivares, en la cuenca Elqui y Quebrada Larga, en la cuenca Limarí, son las que mayor incremento de altura de nieve reportan, 518% y 295% respectivamente, comparado con 2025.

    Más sobre:Sistema frontalDirección General de Aguas (DGA)Nivel de embalsesLluvia

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