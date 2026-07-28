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    Culto

    Parte de la formación original de La Ley revive su legendaria historia con show en el Club Chocolate

    Tres integrantes fundamentales de la primera etapa de grupo vuelven a compartir escenario para revivir el repertorio que dio origen a uno de los nombres más relevantes de la escena local.

    Por 
    Equipo de Culto

    La historia mayúscula vuelve a escribirse sobre el escenario. Este 27 de agosto, el Club Chocolate será el escenario de “Volver a la Ley: Sesiones 88/90”, un concierto único que reunirá a parte de la formación original de La Ley para revivir el repertorio que marcó el nacimiento de una de las agrupaciones más influyentes e internacionales de la música chilena.

    El espectáculo forma parte del proyecto “Volver a la Ley”, una iniciativa dedicada a rescatar y poner en valor los primeros años de la banda a través de reediciones, investigación y presentaciones en vivo. En esta oportunidad, el tecladista Rodrigo “Coti” Aboitiz, el bajista Luciano Rojas y la cantante Shía Arbulú volverán a compartir escenario tras décadas, reencontrándose con canciones que permanecieron fuera de los escenarios durante casi 40 años.

    Bajo el nombre “Sesiones 88/90”, la gira celebra la gran recepción que ha tenido la reedición en vinilo de los dos primeros cassettes de La Ley, material que dio origen al sonido de la agrupación a finales de los años 80 y que hoy despierta el interés de nuevas generaciones y de los seguidores que acompañaron sus primeros pasos.

    Más que un concierto, la presentación ofrecerá una experiencia audiovisual especialmente diseñada para la ocasión. Gracias a un innovador trabajo de imagen y sonido, el público podrá reencontrarse virtualmente con dos figuras esenciales en la historia de la banda: Andrés Bobe, mediante registros de archivo de sus guitarras Fender Stratocaster originales, y Beto Cuevas, cuya voz también será parte de esta propuesta, creando un emotivo homenaje al legado musical de La Ley.

    Entradas a través de Passline.

    El show contará además con músicos invitados, quienes ya participaron en el lanzamiento oficial de la primera reedición en vinilo del histórico cassette debut de la banda, aportando una nueva dimensión a estas composiciones que marcaron el inicio de una carrera fundamental para el rock y el pop latinoamericano.

    Con una puesta en escena que une historia, tecnología y emoción, “Volver a la Ley: Sesiones 88/90” promete convertirse en uno de los encuentros musicales más especiales del año, ofreciendo la oportunidad irrepetible de volver a escuchar en vivo las canciones que dieron vida a los primeros capítulos de La Ley.

    Más sobre:La LeyBeto CuevasLuciano RojasRodrigo "Coti" AboitizShía ArbulúClub ChocolateMúsicaMúsica culto

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