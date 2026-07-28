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    Política

    Walker luego que gobierno descartara platas para Coquimbo en megarreforma: “No puede haber ley de reconstrucción sin estos recursos”

    El senador independiente informó que se reunirán con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para insistir en las platas. La semana pasada, senadores, diputados y alcaldes de la región, exigieron un veto aditivo al proyecto de reconstrucción.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    PEDRO RODRIGUEZ

    Luego que el gobierno descartara incorporar recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo en la megarreforma, pese a la solicitud de parlamentarios y alcaldes de la zona quienes apuntaron a los daños provocados por el último temporal, el senador Matías Walker (IND.) insistió en la petición.

    “No puede haber ley de reconstrucción sin garantizar los recursos para la reconstrucción de nuestra región de Coquimbo y la provincia del Huasco. El propio ministro de Obras Públicas ha hablado de 700 millones de dólares. Coincide con la cifra que hemos trabajado con los alcaldes”, explicó el legislador, quien junto a todos los senadores de la zona, parlamentarios y alcaldes han exigido los recursos.

    Asimismo, el senador informó que se reunirán nuevamente con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar la situación. Cabe recordar que la propuesta de los representantes de la región es un “veto aditivo”.

    “Vamos a tener una reunión con el ministro Jorge Quiroz. Tiene que garantizarse ese recurso, no a nosotros los parlamentarios, a los habitantes de la región, para restaurar la conectividad como acá en la Caleta de Peñuelas”, recalcó Walker.

    Cabe recordar que el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, cerró la puerta a estos recursos en la megarreforma, al asegurar que “no existe ninguna opción, ninguna posibilidad en el proyecto de reconstrucción para colocar alguna iniciativa específica”, argumentando que el debate legislativo ya está prácticamente concluido.

    Más sobre:MegarreformaMatías WalkerTemporalesSistema frontalRegión de CoquimboVeto aditivo

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