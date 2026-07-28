Funcionarios de Aduana de Los Andes acusan insultos y expresiones xenófobas de personal argentino y solicitan medidas

Una grave denuncia efectuaron funcionarios chilenos de la Dirección Regional de Aduana de Los Andes en contra de personal argentino que desempeña labores en el Área de Control Integrado (ACI) Uspallata.

En una carta dirigida a la encargada nacional del complejo aduanero, Paula Gaete, los denunciantes señalan que fueron víctimas de insultos y expresiones xenófobas en el marco de la semifinal entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, del Mundial de Fútbol 2026.

Los firmantes, individualizados como Andrés Rivas, Pamela Osorio, Catherine Farías y Rodrigo González, dan cuenta que los hechos ocurrieron luego del triunfo del equipo liderado por Lionel Messi.

“Finalizado el partido, las celebraciones derivaron en expresiones ofensivas dirigidas hacia los funcionarios chilenos presentes. Se profirieron insultos y descalificaciones de carácter xenófobo y denigrante, incluyendo ofensas hacia nuestro país, nuestra bandera y nuestras madres, además de burlas respecto de la no participación de la selección chilena en el Mundial”, se lee en la misiva.

A eso agregan que se emitieron expresiones “señalando que ‘nos fuéramos a nuestro país’ y que ‘no éramos bienvenidos’, entre otras manifestaciones impropias e incompatibles con el respeto que debe existir entre funcionarios públicos que desarrollan labores conjuntas en un recinto fronterizo internacional”.

Los funcionarios chilenos afirman en el escrito que todas las expresiones de sus pares trasandinos fueron proferidas en presencia de usuarios que se encontraban realizando sus trámites en el complejo fronterizo.

También acusan que “durante estos hechos, se observó que el encargado de Migraciones permanecía compartiendo en la misma oficina con los funcionarios que efectuaban dichas expresiones, sin que se advirtiera una intervención destinada a detener los insultos, moderar la situación o restablecer un ambiente de respeto entre los servicios presentes”.

Y que “no se advirtió intervención por parte de Gendarmería Nacional Argentina, institución que cumple funciones relevantes para el mantenimiento del orden y el adecuado funcionamiento del complejo fronterizo, pese a que la situación descrita afectó la convivencia y el ambiente laboral entre los distintos servicios”.

Los denunciantes solicitan que los antecedentes sean puestos en conocimiento de las jefaturas competentes y que se adopten las medidas administrativas que correspondan.