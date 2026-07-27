Detienen a “El Billete” y al “Luchito del 34”, miembros de banda ligada a secuestro y homicidio en la zona sur de Santiago

Dos delincuentes son detenidos por su vinculación a secuestro y homicidio ocurridos en abril pasado.

Dos sujetos fueron detenidos este lunes por Carabineros tras una serie de diligencias investigativas por un secuestro y un homicidio ocurridos en abril pasado en el contexto del tráfico de drogas, en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, respectivamente.

Efectivos del OS-9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía ECOH y con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), realizaron allanamientos en las comunas de Padre Hurtado, Puente Alto y La Florida, lo que permitió la captura de ambos imputados.

En el operativo fue detenido F.I.M.A. (33), conocido en el mundo del hampa como “El Billete” y sindicado como el líder de la organización criminal.

El sujeto, de nacionalidad chilena, registra antecedentes policiales y penales por delitos contra la propiedad, amenazas y porte ilegal de armas de fuego.

También fue detenido L.C.P.A. (20), conocido como “Luchito del 34”, de nacionalidad chilena y con antecedentes penales y policiales por robo con violencia, tráfico de marihuana, robo en lugar habitado y otros delitos.

El director de Control de Drogas e Investigación Criminal, general Jaime Velasco, afirmó que “se materializó la detención de dos individuos que eran parte de una estructura criminal que mantenía como delito base el tráfico de drogas”.

Como parte de esa actividad, los sujetos habrían perpetrado el secuestro de un joven de 19 años en la comuna de Puente Alto y el homicidio de una tercera persona, cuyo cuerpo fue hallado en un basural ilegal de San Bernardo, hechos ocurridos el 24 y 25 de abril pasado, respectivamente.

“Esta banda criminal operaba principalmente en la zona sur de Santiago, donde, a través de distintos medios de prueba, el departamento OS-9 logró determinar un sinnúmero de antecedentes y evidencias de alto estándar que permitieron vincularlos con estos delitos”, agregó el oficial.

Drogas, armas y dinero incautado durante la detención de dos peligrosos delincuentes vinculados a secuestros y homicidios.

Asimismo, indicó que entre los detenidos se encuentra el líder de la organización criminal y que, junto con su captura, se incautaron $82 millones en efectivo, 39 kilos de droga, además de armamento y municiones.

El fiscal de la Fiscalía ECOH, Leonardo Tapia, destacó que “se concretó la detención de dos sujetos peligrosos, vinculados a una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, en el cual realizaba secuestros en Puente Alto y también un homicidio”.

El persecutor añadió que, de acuerdo con la investigación, los crímenes fueron cometidos con el objetivo de expandir el territorio bajo el control de la organización. Además, explicó que el análisis criminal permitió unificar dos investigaciones que se desarrollaban de manera independiente, lo que permitió identificar a la banda y avanzar ahora en la detención del resto de sus integrantes.

“Se logró incautar una gran cantidad de armas, con las que causaban temor en la población y cometían los ilícitos contra las personas (...) tenemos armas hechizas, armas prohibidas y algunas incluso con encargo por robo, y una gran cantidad de municiones”, agregó Tapia.

Los imputados pasarán a control de detención durante este martes.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también participó del anuncio realizado por Carabineros y la Fiscalía ECOH.

“Hay otros antecedentes que hay que seguir investigando y así es como los aparatos de seguridad pública del Estado trabajan sin parar”, relevó el secretario de Estado.

En esa línea, Arrau hizo un balance del trabajo policial durante este año y aseguró que se han incautado más de 80 toneladas de droga, lo que representa un 60% más que en el mismo período del año anterior.

“No podemos como país seguir combatiendo el narcotráfico, si es que como sociedad normalizamos el consumo de drogas. Esa droga es la que daña la salud y financia los secuestros, homicidios y extorsiones. Es el capital del crimen organizado”, zanjó el ministro, quien agradeció el trabajo de Carabineros y del Ministerio Público.