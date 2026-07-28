Biministro Alvarado da portazo a exigencia para incluir reconstrucción de Coquimbo en megaproyecto

A una semana de que el Congreso reanude el debate de los últimos puntos pendientes de la megarreforma, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), le bajó la cortina a la posibilidad de incluir nuevas demandas al texto legal.

La iniciativa del Presidente José Antonio Kast, que busca reactivar la economía con rebajas tributarias y otras medidas proempleo y proinversión, además de fijar un fondo de reconstrucción para zonas siniestradas en el Biobío, Ñuble y Valparaíso, ya tiene gran parte de sus artículos aprobados.

Solo resta zanjar una disposición para compensar a ciertas municipalidades que sufrirían una merma de ingresos por rebaja de contribuciones. Esa materia tuvo que ir a una comisión mixta y ya se aprobó por la Cámara. Sin embargo, el Senado postergó su votación ante el desmarque de algunos parlamentarios oficialistas y la ausencia de otro de ellos.

Además, el gobierno está evaluando vetar (presentar observaciones, según el concepto de la Carta Fundamental) algunos artículos, que fueron aprobados por la oposición, pero que no fueron del gusto de La Moneda, entre ellos la norma que impide el cobro de intereses sobre intereses (anatocismo).

La aprobación o rechazo del artículo pendiente o los mismos vetos, sin embargo, ya no alteran lo medular del megaproyecto, que perfectamente podría ser promulgado con o sin esos artículos. No obstante, igualmente deben realizarse las respectivas votaciones para que la iniciativa sea “despachada a ley”.

“Ninguna opción”

Bajo esas consideraciones, para el Ejecutivo el debate ya está completamente agotado y no corresponde seguir abriendo más temas para incluir.

Esa fue la respuesta tajante que dio el ministro Alvarado, en particular a los senadores y diputados de la IV Región que pidieron incluir a modo de veto aditivo alguna alusión a la reconstrucción de Coquimbo tras el fuerte temporal de la semana antepasada.

“No existe ninguna opción, ninguna posibilidad en el proyecto de reconstrucción para colocar alguna iniciativa específica, porque el trámite legislativo está cerrado, solamente resta una votación. Y el gobierno siempre ha manifestado desde el primer momento que va a disponer de todos los recursos que sean necesarios para reparar los daños en la infraestructura, para compensar a las familias que han sufrido los efectos de este clima adverso”, señaló el biministro.

“Estamos trabajando internamente para cuantificar la magnitud de esos daños y formalizar las transferencias que sean necesarias, desde el punto de vista presupuestario para materializar esa etapa de rehabilitación y reconstrucción”, dijo.

En el gobierno, además, agregan que, si se abrieran a destinar parte de los fondos de la ley de reconstrucción, desfinanciaría las medidas en las zonas afectadas por los incendios, por lo que necesariamente se requiere de un catastro especial para Coquimbo para dimensionar los daños.

No solo eso. Un veto que amplíe el uso de esos fondos podría ser inadmisible al apartarse de las ideas matrices, ya que los fundamentos de la megarreforma hablan de los incendios.

En entrevista con Radio Duna, el senador Matías Walker (independiente asociado al comité Evópoli), quien se alió con sus pares de la región Sergio Gahona (UDI) y Daniel Núñez (PC), subió el tono de su queja para incorporar un veto aditivo en el megaproyecto.

“Esto no es una moneda de cambio del senador Matías Walker, es una declaración que ha sido suscrita conjuntamente con los parlamentarios y los alcaldes de la Región de Coquimbo, que se han sumado a esta petición de que se incluya en la ley de reconstrucción un veto aditivo”, sostuvo.

Y añadió: “Nosotros lo que decimos es que, ya que el gobierno va a introducir un veto a la ley de reconstrucción, y que hay un tercer tiempo (...), es perfectamente posible, en estas dos semanas, poder avanzar en una determinación preliminar del costo de la reconstrucción de la Región de Coquimbo”.

Advertencia

A juicio del gobierno, esta presión está adquiriendo ribetes de un “chantaje inaceptable”, especialmente de sus propios parlamentarios, que veladamente están amenazando con rechazar el artículo de platas municipales si no se entregan dineros frescos para la IV Región.

No obstante, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya señaló que el Ejecutivo no se desgastará en ese tema.

Este lunes, Alvarado también hizo una advertencia en ese plano, especialmente a los senadores del oficialismo.

“Todos los municipios que van a tener personas a partir del 2027 que se acojan a la exención de contribuciones. Ese volumen de recursos que dejen de percibir, íntegramente se repone a cada municipalidad del país. Uno por vía directa, lo que dejan de percibir, y en segundo lugar a través de compensación del Fondo Común Municipal. O sea, el 100% de lo que dejen de percibir a partir del 2027, en la indicación presentada, está debidamente compensado”, explicó.

“Si se rechaza el tema de las compensaciones, queremos decir que este sería el tercer intento que hace el gobierno por devolverles la plata a los municipios. Y tal como señalé públicamente días atrás, si los senadores estiman que los municipios con menos recursos pueden atender los requerimientos de la ciudadanía, será una explicación que tendrán que dar los senadores a los municipios”, agregó el secretario de Estado.