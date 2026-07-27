Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro en São Paulo. Foto: archivo

La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil siguió escalando luego de que el presidente argentino, Javier Milei, lanzara duras críticas contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto político en Sao Paulo junto al senador opositor Flávio Bolsonaro. Lejos de retractarse o de moderar el tono, el mandatario argentino ratificó sus dichos y aseguró que el país vecino financió una supuesta “campaña antiargentina“.

Según información de La Nación, fuentes del oficialismo argentino descartaron de plano la posibilidad de dar marcha atrás o emitir una retractación formal.

El Gobierno no hará un pedido de disculpas a Lula, pese al reclamo de la diplomacia brasileña https://t.co/USasMsdwKT pic.twitter.com/v81MUxUdjY — LA NACION (@LANACION) July 27, 2026

“Pedido de disculpas no va a haber”, habría afirmado de manera categórica una alta fuente oficial, mientras que otros integrantes de la administración libertaria especulan con que la disputa diplomática y la relación comercial se mantendrán por carriles separados.

Ante este escenario de máxima tensión, el canciller brasileño, Mauro Vieira, convocó de urgencia a una reunión en el Palacio Itamaraty al embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien partió hacia Brasilia sin fecha cierta de retorno.

Asimismo, la cancillería de Brasil emitió un comunicado en el que remarcó que “no hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo”, lamentando además que el episodio involucre a su principal socio comercial con 203 años de cooperación.

En medio de esta escalada que puso contra las cuerdas el vínculo de Argentina con su principal socio del Mercosur, el futuro de las representaciones diplomáticas y los pasos a seguir se definirán tras los encuentros diplomáticos organizados en la capital brasileña.

“Payaso”

Además de lo anterior, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de “payaso” al presidente de Argentina, Javier Milei, y aseguró que la economía de ese país está peor que la brasileña, en medio de la crisis bilateral por los ataques de Milei a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

“El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”, dijo Durigan este lunes en una entrevista a la emisora Radio Jornal de Pernambuco, anotó el diario brasileño O Globo.

Dario Durigan chamou Javier Milei de “palhaço” ao rebater críticas do presidente argentino ao governo brasileiro. O ministro da Fazenda comparou indicadores como dólar, inflação, risco-país e desemprego. As declarações ocorrem em meio a uma nova tensão diplomática entre Brasil e… pic.twitter.com/6TRLQSMIJa — Congresso em Foco (@congressoemfoco) July 27, 2026

El ministro abogó por “no seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis”.

Brasil y Argentina se han enfrascado en una crisis diplomática tras las declaraciones de Milei contra Lula y la Corte Suprema de Brasil el sábado en São Paulo, donde participó en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre.

El líder argentino se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón”, en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil.

En este sentido, mencionó la existencia de un supuesto “riesgo Lula” en el mercado financiero por sus políticas sociales y apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de “parar a la basura socialista” en las urnas.

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan. Foto: archivo

Brasil respondió por la vía diplomática. Llamó a consultas el domingo a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.

Con todo, Durigan subrayó que “no está todo resuelto” en la economía brasileña, la mayor de América Latina, y citó, por ejemplo, los elevados tipos de interés, actualmente en el 14,25 % anual.

Sin embargo, el ministro descartó una recesión para este año y reafirmó las previsiones que indican un crecimiento del Producto INterno Bruto del 2 %.

Además, recordó que el desempleo en el país está en sus niveles más bajos de la historia, en torno al 6 %, con una inflación bajo control (4,64 % interanual) y récords en la balanza comercial.

Los reiterados choques de Argentina

El episodio se suma a otros conflictos del gobierno libertario trasandino con países gobernados por la centroizquierda o la izquierda, con desenlaces en su mayoría negativos. El quiebre más profundo se dio con España.

La relación se rompió en mayo de 2024, cuando Milei, en un acto de Vox en Madrid, aludió a “la mujer corrupta” en referencia a la esposa de Pedro Sánchez. Madrid llamó a consultas a su embajadora, María Jesús Alonso Jiménez, que no volvió a Buenos Aires, y exigió disculpas. España designó luego a un nuevo embajador, Joaquín María de Arístegui Laborde, en noviembre de ese año, aunque el trato continuó por carriles institucionales. Desde entonces, de acuerdo con La Nación, Milei acumula seis viajes a España sin contacto con su gobierno.

El presidente argentino, Javier Milei, durante una alocución frente al Congreso de la Nación. Foto: archivo Matias Baglietto

Con Colombia, donde el izquierdista Gustavo Petro gobernará hasta el próximo 7 de agosto, el cruce derivó en la expulsión de diplomáticos argentinos en marzo de 2024, tras las calificaciones de “terrorista” y “asesino” que Milei dirigió al mandatario colombiano. Petro también retiró a su embajador en Buenos Aires, Camilo Romero. Recién en agosto de 2025 designó al empresario José Roberto Acosta como nuevo representante, aunque la relación siguió distante. Milei celebró semanas atrás el triunfo de De la Espriella, rival ideológico de Petro, y asistirá a su juramento como presidente.

También está la disputa diplomática con Venezuela. Enfrentado con el gobierno libertario, Nicolás Maduro expulsó en julio de 2024 a toda la delegación argentina, después de que Milei no reconociera su triunfo electoral. La sede estuvo a cargo de Brasil durante meses, pero Argentina no ha repuesto a sus diplomáticos en Caracas.

Además, hubo tensiones con Irán, cuya mínima delegación argentina debió trasladarse por tierra a Azerbaiyán a mediados de 2025, cuando estalló la llamada Guerra de los Doce Días. Argentina expulsó en abril a los últimos funcionarios iraníes que seguían en Buenos Aires.

Finalmente, a esa lista se agrega México, donde Milei tuvo una mala relación con Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “ignorante” y de quien recibió el mote de “facho”. Actualmente, mantiene distancia con su sucesora, Claudia Sheinbaum, aunque los cruces verbales no derivaron en llamados a consultas ni expulsiones.