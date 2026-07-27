La Hipocresía Mató al Gato presenta “Tu y Yo en la Nube”, adelanto de su próximo disco

Tú y Yo en la Nube es el segundo single del próximo álbum de La Hipocresía Mató al Gato. Con influencias del alt-R&B y synthpop, la canción recorre temas como el reencuentro amoroso tras dejar atrás el miedo y el pasado.

Esta canción explora el momento en que dos personas deciden dejar atrás el miedo para reencontrarse. A través de una letra íntima y una producción atmosférica, la banda construye “la nube” como un espacio simbólico donde las inseguridades, los recuerdos y todo aquello que duele quedan suspendidos, permitiendo que el vínculo vuelva a florecer.

La canción aborda la ansiedad, la incertidumbre y la dificultad de soltar el pasado, contraponiéndolas con la esperanza de volver a conectar desde un lugar más libre y honesto.

Tú y Yo en la Nube cuenta un videoclip, dirigido por Nacho Kancino , donde muestra a la banda en un ambiente sencillo y minimalista, haciendo eco de esta canción con tintes elegantes e íntimo. El video ya disponible en el canal de Youtube de La Hipocresía Mató al Gato.

La producción estuvo a cargo de Nicolás Roa, quien reciente tuvo una nominación a los premios pulsar como Mejor Productor Musical de este año, que combinó elementos de la electrónica contemporánea con una sensibilidad pop que potencia la carga emocional de la canción, profundizando la identidad sonora de la banda que ha estado desarrollando en esta nueva etapa.

Antes de lanzar su nuevo disco, la banda anuncia su show el 14 de agosto en la Sala SCD Egaña, oportunidad que presentará en vivo parte de su repertorio y las nuevas canciones, las entradas están disponibles en sistema Portaltickets.

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