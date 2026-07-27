Las veces que Kast exigió a Boric suspender giras durante emergencias

A las 17:30 horas de esta tarde, José Antonio Kast se subirá a un avión para protagonizar su primera visita a Perú como Presidente de la República. Lo hará para participar del cambio de mando de ese país, que marcará la llegada de Keiko Fujimori a la Casa Pizarro.

El viaje de Kast coincide con la emergencia climática que enfrenta el país. De acuerdo al último balance de Senapred, 13.557 personas se encuentran damnificadas y 41.084 permanecen aisladas como consecuencia del frente de mal tiempo. Hoy mismo se decretó Alerta Roja para seis comunas de Ñuble por peligro de desborde de ríos, y las clases debieron ser suspendidas en esa región.

Su gira en Perú contrasta con la postura que él mismo tuvo hace dos años. En junio de 2024, cuando un frente de mal tiempo azotó al país, fue de las voces más críticas del entonces Presidente Gabriel Boric por estar en Europa al momento de la emergencia.

“7 regiones en estado de catástrofe y Boric sigue en gira en Europa a 13 mil kilómetros de Chile. Cuando los chilenos están en problemas, la obligación de un Presidente es regresar a su país”, escribió Kast en su cuenta de X.

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En junio de 2023, Kast criticó a Boric por visitar la Antártica, mientras una emergencia por lluvias afectaba al país. “El viaje del Presidente Boric a la Antartida, en momentos críticos para Chile, parece más un capricho que un acto de buen gobierno", escribió esa vez. Finalmente, el entonces mandatario suspendió esa gira.

El viaje del Presidente Boric a la Antartida, en momentos críticos para Chile, parece más un capricho que un acto de buen gobierno. pic.twitter.com/pNK6I4d3X3 — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) June 23, 2023

Kast, a diferencia de esas giras de Boric, va a Perú por algo acotado: el cambio de mando. Se trata, además de una gira que concluirá este martes. El plan de La Moneda es aterrizar mañana mismo en Copiapó, Atacama, y también visitar Coquimbo.

La ausencia, en medio de la emergencia, de todas formas levanta críticas en la oposición. “Por supuesto que habría preferido que el Presidente se quedara en Chile monitoreando. Y que entregue soluciones concretas y libere el 2% constitucional para la emergencia, contingencia y reconstrucción, que tome en serio esta tragedia y que actúe como jefe de estado", sostuvo la diputada Nathalie Castillo (Partido Comunista).

“Evalúan y evalúan y no hay claridad para cubrir los recursos hay una desconexión total”, agregó la parlamentaria por Coquimbo, la región más golpeada por el frente de mal tiempo.

Por su parte, el diputado Francisco Crisóstomo (Partido Socialista) advirtió que “resulta un profundo error que el Presidente de la República inicie una gira al extranjero sin haber visitado previamente la región de Ñuble, una de las zonas más afectadas por el actual sistema frontal”.

“A la fecha, registramos cerca de cinco mil personas afectadas, 39 damnificados, 41 viviendas con daños y viviendas destruidas. A esto se suman rutas interrumpidas, desbordes y salida de canales (...). Esperábamos una señal clara y la presencia efectiva del gobierno en Ñuble. Solicitamos que un ministro de Estado se traslade de inmediato a la región para constatar en terreno la magnitud de los daños y acelerar las soluciones”, planteó el parlamentario.

“Insistimos, además, en la necesidad de decretar con urgencia la emergencia agrícola para Ñuble”, agregó.

En el oficialismo, en tanto, defienden la visita. “Perú es un socio estratégico, demasiado importante como para estar ausente en el cambio de mando. El gobierno del Presidente Kast tiene muy buenos equipos a cargo de la emergencia y los recursos tecnológicos disponibles permiten monitorear en tiempo real en cualquier parte del mundo. Especialmente, cuando se debe tomar algún tipo de decisión importante”, sostuvo el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), de Coquimbo.

Foto: Bancada UDI.

“El país queda en muy buenas manos bajo la responsabilidad del ministro del Interior, Claudio Alvarado”, añadió.

Esta mañana, Kast protagonizó una reunión de coordinación con los delegados regionales para monitorear los efectos del frente de mal tiempo. “La emergencia no se ha terminado. El pronóstico para las próximas semanas es complejo y tenemos que seguir en alerta para enfrentarlo. Hoy nos reunimos con los delegados regionales para seguir coordinados”, publicó en X.

Esas, sin embargo, no fueron las única veces que instó a Boric (y a otros presidentes) a suspender giras. En mayo de 2025, lo hizo en medio de la gira en Asia del entonces mandatario, en medio del caso ProCultura.

“Tenemos al presidente como sujeto de interés de una investigación judicial del fiscal y el presidente decidió, sabiendo esto, partir a una gira. Dada la gravedad de los hechos, el presidente debería volver a Chile”, dijo Kast en esa oportunidad, en conversación con Mesa Central.

En octubre de 2023, Kast publicó en X: “En medio de una grave crisis económica, un país en recesión y el desempleo al alza, el Presidente Boric se va de gira a China con seis ministros de Estado, incluyendo a la vocera. ¿Cómo se explica esto?“.

En septiembre de 2024, cuestionó el viaje de Boric a México. No tiene ninguna justificación en momentos que vivimos una profunda crisis de seguridad. La única motivación es política e ideológica. Esto solo ratifica la grave desconexión del Presidente y su gobierno con las urgencias de los chilenos", planteó.

Michelle Bachelet no se salvó de los cuestionamientos. En noviembre de 2015, cuando ella inició una gira en Europa durante su segundo gobierno, Kast afirmó: “Pdta. MB inicia nueva gira ... la pregunta es: y La Araucanía cuándo?”.

Sebastián Piñera tampoco. Kast lo criticó por la gira a Europa que tendría en 2021, cuando se mantenían restricciones por la pandemia. “No es aceptable que los chilenos puedan votar o que algunos, como el Presidente, pretendan viajar fuera del país, y que 19 millones de chilenos están obligados a estar encerrados en sus casas”, aseveró el republicano esa vez.

Quien también defiende el viaje de Kast es el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social. “El viaje por un día a Perú vale la pena. Nuestra frontera norte y el tema de la inmigración también es urgente y hablar con la presidenta que asume el Perú y con sus ministros. Es una buena oportunidad”.

Eso sí, Mulet hizo una solicitud al Mandatario. “Le pedí al presidente que, a la vuelta del Perú, pase por la región de Atacama y quedó en evaluarlo. Es muy importante que el Presidente esté en Atacama y que nos asignen los fondos para la reconstrucción de nuestra región y de la región vecina de Coquimbo", sostuvo.