Irán niega que haya pedido negociaciones directas con Estados Unidos para el cese de las hostilidades

Las autoridades de Irán han negado que hayan pedido negociar con Estados Unidos, recalcando que no hay contactos en marcha y que ahora mismo el país centroasiático está centrado en su defensa en un momento en el que Washington y Teherán han parado la espiral de ataques tras trece noches consecutivas.

“Las afirmaciones de que Irán ha solicitado negociaciones directas son falsas”, ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en una rueda de prensa recogida por la agencia IRNA, en la que ha calificado de “invención” de Estados Unidos este extremo, después de que tanto el presidente, Donald Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, insistieran en que Teherán está “rogando” negociar el fin de la guerra.

Así las cosas, el portavoz iraní ha incidido en que el enfoque actual de Teherán está centrado en la defensa y no en mantener negociaciones, tras rechazar que mantenga contactos con Washington y recordar que “las únicas conversaciones en curso” son las negociaciones bilaterales con Omán para la gestión del estrecho de Ormuz.

Después del cese de los ataques, tras trece jornadas de intercambio de bombardeos, Baqaei ha evitado hablar de tregua y ha atribuido este escenario a la “prudencia” de las Fuerzas Armadas iraníes, avisando en todo caso en que “cualquier acción de Estados Unidos recibirá una respuesta inmediata y contundente”.

Baqaei ha incidido durante la rueda de prensa en los incumplimientos del preacuerdo con Estados Unidos, apuntando en concreto a elementos relativos al tránsito por Ormuz, que establece que será Irán el encargado de establecer el formato para cruzar el paso, y ha recalcado que Teherán “no debe ser considerado responsable de la situación actual” y señalando a Washington como responsable de la situación.