SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Andrea Pirlo rompe el silencio tras portazo que recibió para dirigir a la selección de Italia

    El exvolante campeón del mundo con la Azzurra en 2006 fue descartado del puesto por la federación local. “Me han atribuido intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad”, explicó el exjugador de la Juventus.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Juventus coach Andrea Pirlo watches the Italian Serie A soccer match between Juventus and Sampdoria at the Allianz stadium in Turin, Italy, Sunday, Sept. 20, 2020. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP) Marco Alpozzi/LaPresse

    Cuando todo parecía cerrado, el nombre de Andrea Pirlo quedó fuera de las opciones para dirigir a la selección de Italia. Después de la negativa de Josep Guardiola, el nombre del exmediocampista estuvo en la pole position. Sin embargo, rápidamente quedó descartado, situación que motivó una airada reacción del lombardo.

    Lo cierto es que apenas surgió el nombre de Il Maestro, las críticas se multiplicaron. Sobre todo, después que trascendiera su vínculo como embajador global de Fonbet, una casa de apuestas rusa cuya publicidad está estrictamente prohibida en Italia, al margen de su escaso éxito como entrenador, labor que desempeña desde 2020.

    Frente a la magnitud de la polémica, el excampeón del mundo decidió pronunciarse en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, mensaje en el que aseguró sentirse vulnerado después de que se descartara su candidatura.

    “Tras enterarme anoche de que ya no soy candidato a la selección italiana, siento que es mi deber aclarar ciertos asuntos. Agradezco a Maldini y a Leonardo”, aseguró Il Maestro.

    De acuerdo con los medios italianos, Pirlo debería haber sido nombrado esta semana como nuevo seleccionador de Italia, una selección que vive la mayor crisis de su historia, después de no haber clasificado a los últimos tres Mundiales: 2018, 2022 y 2026.

    A pesar de haber alcanzado el estatus de leyenda como jugador, su carrera como entrenador ha arrojado más disgustos que resultados positivos, tras haber pasado por Juventus, Fatih Karagümrük de Turquía, Sampdoria y United FC emiratí.

    Más polémicas

    Sin embargo, el punto que más resistencia provocó para su eventual nombramiento fue su contrato publicitario como rostro de la casa de apuestas, una situación por la que ha recibido numerosas críticas desde que su nombre a rodar.

    A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he ejercido mi profesión cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado. La colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva”, aclaró el oriundo de Flero.

    “He seguido con una gran amargura el debate que se ha tenido respecto a mi candidatura”, lamentó Pirlo en un largo comunicado, en el que agradece “el aprecio y la confianza demostrados” a Paolo Maldini, director técnico de la selección, y a Leonardo, consejero de Maldini.

    En la misma línea advirtió que “atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen. Quisiera agradecer a Maldini y a Leonardo la estima y la confianza que me han demostrado. Conozco su experiencia, su seriedad y el amor que siempre han dedicado al fútbol italiano. Lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no son míos”.

    De acuerdo con los medios de prensa italianos, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malagò se opuso desde el inicio al potencial nombramiento de Pirlo como seleccionador de la Nazionale.

    Pese a las diferencias, era la prioridad por Maldini y Leonardo, incluso sobre el experimentado Antonio Conte, libre desde su salida del Napoli peninsular. En este nuevo escenario, Conte podría volver a entrar en la carrera por el puesto, según La Gazzetta dello Sport, al igual que Roberto Mancini, ganador de la Eurocopa 2020 (disputada en 2021) con la Azzurra.

    Más sobre:FútbolAndrea PirloSelección de ItaliaGiovanni MalagòPaolo Maldini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad

    Licencias médicas encuentran piso: registran primera alza en un año y se estabilizan en nuevo nivel

    SpaceX se desploma 45% desde su máximo y la próxima semana entrega sus primeros estados financieros tras su IPO

    Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años

    Autor de la curva de Laffer arenga al oficialismo a impulsar la economía: “Hagamos de Chile un ejemplo”

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile

    Lo más leído

    1.
    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026

    2.
    El regalo personalizado de Lionel Messi a los jugadores de Argentina tras perder la final del Mundial ante España

    El regalo personalizado de Lionel Messi a los jugadores de Argentina tras perder la final del Mundial ante España

    3.
    Vuelve a festejar: Alejandro Tabilo comienza la gira de cemento con una trabajada victoria en el ATP 500 de Washington

    Vuelve a festejar: Alejandro Tabilo comienza la gira de cemento con una trabajada victoria en el ATP 500 de Washington

    4.
    Con una reunión clave por zoom: cómo Aníbal Mosa logró convencer a Vozinha de fichar en Colo Colo

    Con una reunión clave por zoom: cómo Aníbal Mosa logró convencer a Vozinha de fichar en Colo Colo

    5.
    La dura medida del PSG: figura se declara en rebeldía para renovar y le fijan millonaria cláusula como castigo

    La dura medida del PSG: figura se declara en rebeldía para renovar y le fijan millonaria cláusula como castigo

    6.
    Oficialmente albo: Vozinha firma el contrato que lo une a Colo Colo

    Oficialmente albo: Vozinha firma el contrato que lo une a Colo Colo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile
    Chile

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile

    Biministro Alvarado da portazo a exigencia para incluir reconstrucción de Coquimbo en megaproyecto

    Kast inicia gira en Perú para asistir a traspaso de mando

    Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad
    Negocios

    Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad

    Licencias médicas encuentran piso: registran primera alza en un año y se estabilizan en nuevo nivel

    SpaceX se desploma 45% desde su máximo y la próxima semana entrega sus primeros estados financieros tras su IPO

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile
    Tendencias

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026
    El Deportivo

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17

    El informe de Héctor Jona tras agresivo encontrón con Kevin Altez: “Le indiqué en forma enérgica; reaccionó desafiante”

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década
    Cultura y entretención

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década

    Matucana 100 abre su escenario a la nueva música chilena

    Museo de Australia devuelve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis
    Mundo

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad