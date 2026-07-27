Andrea Pirlo rompe el silencio tras portazo que recibió para dirigir a la selección de Italia

Cuando todo parecía cerrado, el nombre de Andrea Pirlo quedó fuera de las opciones para dirigir a la selección de Italia. Después de la negativa de Josep Guardiola, el nombre del exmediocampista estuvo en la pole position. Sin embargo, rápidamente quedó descartado, situación que motivó una airada reacción del lombardo.

Lo cierto es que apenas surgió el nombre de Il Maestro, las críticas se multiplicaron. Sobre todo, después que trascendiera su vínculo como embajador global de Fonbet, una casa de apuestas rusa cuya publicidad está estrictamente prohibida en Italia, al margen de su escaso éxito como entrenador, labor que desempeña desde 2020.

Frente a la magnitud de la polémica, el excampeón del mundo decidió pronunciarse en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, mensaje en el que aseguró sentirse vulnerado después de que se descartara su candidatura.

“Tras enterarme anoche de que ya no soy candidato a la selección italiana, siento que es mi deber aclarar ciertos asuntos. Agradezco a Maldini y a Leonardo”, aseguró Il Maestro.

De acuerdo con los medios italianos, Pirlo debería haber sido nombrado esta semana como nuevo seleccionador de Italia, una selección que vive la mayor crisis de su historia, después de no haber clasificado a los últimos tres Mundiales: 2018, 2022 y 2026.

A pesar de haber alcanzado el estatus de leyenda como jugador, su carrera como entrenador ha arrojado más disgustos que resultados positivos, tras haber pasado por Juventus, Fatih Karagümrük de Turquía, Sampdoria y United FC emiratí.

Más polémicas

Sin embargo, el punto que más resistencia provocó para su eventual nombramiento fue su contrato publicitario como rostro de la casa de apuestas, una situación por la que ha recibido numerosas críticas desde que su nombre a rodar.

A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he ejercido mi profesión cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado. La colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva”, aclaró el oriundo de Flero.

“He seguido con una gran amargura el debate que se ha tenido respecto a mi candidatura”, lamentó Pirlo en un largo comunicado, en el que agradece “el aprecio y la confianza demostrados” a Paolo Maldini, director técnico de la selección, y a Leonardo, consejero de Maldini.

En la misma línea advirtió que “atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen. Quisiera agradecer a Maldini y a Leonardo la estima y la confianza que me han demostrado. Conozco su experiencia, su seriedad y el amor que siempre han dedicado al fútbol italiano. Lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no son míos”.

De acuerdo con los medios de prensa italianos, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malagò se opuso desde el inicio al potencial nombramiento de Pirlo como seleccionador de la Nazionale.

Pese a las diferencias, era la prioridad por Maldini y Leonardo, incluso sobre el experimentado Antonio Conte, libre desde su salida del Napoli peninsular. En este nuevo escenario, Conte podría volver a entrar en la carrera por el puesto, según La Gazzetta dello Sport, al igual que Roberto Mancini, ganador de la Eurocopa 2020 (disputada en 2021) con la Azzurra.