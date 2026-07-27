Ronnie Wood de The Rolling Stones anuncia show solista en Chile

El próximo 10 de noviembre, el Movistar Arena será escenario de una noche poco frecuente en la historia del rock: Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, sube a un escenario chileno con Imelda May.

El show celebra el lanzamiento de FEARLESS: THE ANTHOLOGY 1965-2025, una colección que abarca toda su carrera y celebra 60 años de música increíble. FEARLESS presenta lo más destacado del legendario recorrido de Ronnie con los Rolling Stones, The Faces, Jeff Beck Group, The Birds, The Creation, Rod Stewart, Ronnie Lane y su trabajo solista, además de cuatro temas totalmente nuevos grabados en 2025, incluyendo el recién estrenado ‘You’re So Fine’, disponible ahora en streaming.

Doble integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll —con los Rolling Stones y con Faces—, Wood ha dejado huella en algunos de los capítulos más determinantes del rock británico, entre ellos el Jeff Beck Group, The Birds y The Creation. Fuera de los escenarios, ha construido una carrera paralela como artista visual y ha sido reconocido en tres ocasiones con el premio Sony Radio Personality.

Tras años dedicados casi por completo a los Rolling Stones, Wood vuelve a un terreno que conoce de memoria: el de un músico frente a su banda, sin la distancia de los estadios. El repertorio recorre The Birds, The Creation, el Jeff Beck Group, Faces, los Rolling Stones y su catálogo solista.

La presencia de Imelda May en el escenario no es un cruce ocasional: la cantante irlandesa y Wood comparten una complicidad musical de largos años, construida sobre blues, soul y rock and roll, que en cada presentación deja momentos que el público no olvida.

“Siempre he estado en manos del destino. No sé qué estaría haciendo, pero sé que estaría haciendo algo grandioso”, ha señalado Wood sobre su trayectoria. Una cita irrepetible con uno de los guitarristas que definieron el sonido de una época, en su única fecha en Santiago.

Preventa Caja Los Andes, 29 de julio, 12:00 pm

Venta General, 30 de julio, 12:00 pm. Entradas en Puntoticket.com