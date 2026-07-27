Revive el triunfo de Alejandro Tabilo sobre Tallon Griekspoor en el ATP de Washington
El tenista nacional, 30° del ranking ATP, superó al neerlandés (67°), por la primera ronda del torneo estadounidense.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alejandro Tabilo
|7
|4
|6
|Tallon Griekspoor
|6(3)
|6
|4
Minuto a minuto
¡Set y partido para Alejandro Tabilo! El chileno se impuso con su saque y avanza a la segunda ronda de la competencia.
Tabilo tuvo tres puntos de partido a su favor, pero el neerlandés salvó la situación. Ahora el chileno puede cerrar el duelo con su saque.
Tabilo queda 5-3 y tiene la opción de cerrar el partido.
Todo sigue en orden para el chileno que ahora está 4-2 arriba.
Tabilo sostiene la ventaja tras el cuarto juego.
El chileno confirma el quiebre y pasa adelante por 2-0 en la tercera manga.
Tabilo comienza de buena manera, quebrando en el primer juego del tercer set.
¡Comenzó el tercer set!
¡Set para el neerlandés! Griekspoor consigue quebrarle a Tabilo y fuera un tercer set.
Tallon Griekspoor pasa adelante por 5-4.
Ahora el chileno se muestra firme y pone el 4-4 en el segundo set.
Tabilo presionó en el séptimo juego, pero no pudo aprovechar las dos opciones de quiebre que creó.
Sexto game complicado para Tabilo. El neerlandés consiguió un punto de quiebre que fue salvado por el chileno antes de colocar el 3-3 en el segundo set.
El neerlandés consigue asegurar su servicio en el quinto juego del segundo set.
Ambos tenistas están seguros hasta ahora con el servicio y ahora están igualados 2-2 en el segundo set.
Tallon Griekspoor cumple y se lleva el primer servicio del segundo set.
¡Comenzó el segundo set! Griekspoor es quien inicia al saque.
Alejandro Tabilo se queda con el primer set tras imponerse por 7-3 en el tie break.
El neerlandés coloca el 6-6 y el primer set se definirá en el tie break.
Tabilo pasa arriba por 6-5.
Griekspoor coloca el 5-5 en el set.
Esta vez Griekspoor no se complica y logra poner el 4-4 en el primer set sin dificultades.
Tabilo tuvo que salvar dos puntos de quiebre antes de asegurar el saque.
Alejandro Tabilo registró su primera opción de quiebre, pero el neerlandés pudo defenderla de buena manera,
Tabilo responde sosteniendo su servicio.
El neerlandés aprovecha su buen servicio para poner el 2-2 en el primer parcial.
Tabilo continúa firme para poner el 2-1 en el primer set.
Griekspoor cierra de buena manera también su primer turno al saque.
El chileno no tiene dificultades para llevarse el primer juego del partido.
¡Comenzó el partido! Alejandro Tabilo está al servicio.
Tras el sorteo, quedó determinado que Alejandro Tabilo comenzará sacando.
Los protagonistas del partido ya están sobre la pista.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto. Esta vez les llevamos el debut de Alejandro Tabilo en el ATP 500 de Washington contra el neerlandés Tallon Griekspoor.
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